日本解除鎖國擬增留學生入境名額 觀光客仍止步

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本政府從3月1日起鬆綁被外界視為「鎖國」的邊境管制措施，開放「非觀光客」的外國商務及留學生等入境。目前傳出為讓更多留學生可入境，日本政府有意另訂留學生入境名額。

日本讀賣新聞報導，日本政府為擴大開放外國留學生入境，目前傳出正研究另訂留學生入境標準的方案。首相岸田文雄最快有意在3日表明。

不只一位日本政府相關人士透露，已獲日本居留資格卻無法入境的外國留學生人數超過10萬，日本政府認為，要讓這些留學生早日入境，3月1日起實施的邊境鬆綁政策並不夠。

如果日本政府另訂標準，即使每天入境人數達到5000人上限，也可以僅針對留學生開放入境。至於留學生入境人數上限，日本政府將視機場檢疫等能力做出決定。

產經新聞報導，日本政府2021年11月底因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，禁止所有外國人新申請入境，「鎖國」約3個月後，從今年3月1日正式鬆綁，重點包括3項，第1項是開放「非觀光客」的外國人入境、第2項是每日入境上限人數從3500人提高到5000人。

第3項是縮短入境後隔離期間，包括滿足完成3劑疫苗接種且從非屬Omicron變異株流行地區入境等條件就免隔離，及只要在入境前、入境時及入境後第3天的病毒篩檢皆為陰性，就能縮短到3天。

日本政府鬆綁邊境管制措施，雖然形同讓被外界視為「鎖國」的入境管制朝「開國」邁出一步，但目前放寬對象僅限「非觀光客」，國門放寬幅度仍很狹窄。

要讓受疫情重創的觀光業界能夠復甦，開放占訪日外國人約9成的觀光客入境不可或缺，但被視為要能重啟經濟關鍵的第3劑疫苗接種比率，目前在日本境內不過才兩成左右，因此，要想讓日本政府開放外國觀光客入境，似乎還需要花點時間。

日本旅宿業界相關人士抱怨，即使客房一度有人預約，也會馬上就被取消，這種不穩定的訂房情況一直持續著。就算日本政府從3月1日放寬邊境管制，客房預約及詢問的情況也不熱烈。

與日本觀光業有關的環境，自疫情肆虐以來就相當嚴峻。從數據來看，疫情前每年造訪日本的外國人超過3000萬人次，到2020年銳減為約412萬人次、2021年更低到只剩約25萬人次；也造成訪日外國人在境內年消費約4.8兆日圓（約新台幣1.1兆元）幾乎化為雲煙。

觀光業包括運輸、住宿、餐飲到紀念品等廣泛周邊，一旦停滯就會重創地方經濟。日本政府目前雖然放寬入境人數到每天5000人，對上述情況可謂是杯水車薪。

日本旅行業相關人士說，目前這種程度的放寬，很難讓訪日外國人回到榮景時水準；一名鐵道相關人士更直言，「希望政府加速放寬海外觀光客入境」。

因為Omicron變異株毒性低，海外部分地區正加速開放觀光客入境。不過，日本境內目前第3劑疫苗接種速度遲緩，擔心新增確診病例再度轉為增加，導致日本境內對放寬外國觀光客入境持慎重立場的意見占上風。

日本迴轉壽司業者藏壽司負責人就說，日本境內疫情還未平息，沒有辦法要求政府及早放寬對外國人的入境管制。

日本第一生命經濟研究所主任、經濟學家小池理人說，就算開放商務客入境，政府未來重要的還是要拿出不讓疫情因此擴大的實際成績。

至於要開始讓外國觀光客入境，小池說，「可能還要再花幾個月的時間」。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110302