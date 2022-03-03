德媒：解決俄烏危機需要北京配合

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（中央社台北3日電）俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭仍在升級，西方陣營祭出經濟制裁，但能否制止莫斯科的侵略引起討論，德國媒體說，只有聯手中國，才能真正使俄方陷入孤立，德國政府有必要與北京展開相關討論。

德國之聲中文網2日引述德媒「法蘭克福匯報」（FAZ）的客座評論作了上述報導。

這篇題為「通往莫斯科之路繞不過北京」的評論表示，「那種認為中國會無條件忠實於俄羅斯的觀點顯然是錯誤的。在安理會就俄羅斯決議案的表決中，中國投了棄權票。中國駐聯合國大使張軍的表述讓人有理由認為，北京並不支持俄羅斯的軍事行動」。

此外，評論提到，中國外長王毅也強調，「現在的情況是大家都不希望看到的」。他再度敦促各方以和平手段解決爭端。

評論表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平有密切的戰略共識，除此之外，北京會在多大程度上為俄羅斯提供經濟支持，目前仍是未知數。即使不支持國際社會的制裁行動，中國仍有制裁俄羅斯的有效途徑，例如放棄新簽署的天然氣協定。事實上，一些中國國有銀行已開始限制為進口俄羅斯天然氣提供貸款。

評論並說，俄羅斯對烏克蘭發起的軍事行動將讓中國付出沉重的經濟代價。這場戰爭不僅撼動全球股市，也導致供應鏈緊張、航運漲價及全球性通膨。俄烏戰爭並使中國的「一帶一路」項目面臨破產風險。長遠來看，歐美陷入不穩定狀況，並不符合中國領導層的利益。

評論認為，與北京展開直接對話是德國政府當務之急，唯有如此，才能了解北京的意圖，也才能當面敦促北京支持歐盟的立場。

要讓中國影響俄羅斯，北京勢必得開出條件。但了解北京會如何開價非常重要，而且越早越好，如此德國政府內部及歐洲盟國才能展開討論，決定具體可提供北京什麼好處，「在多極化的當今世界，在歐洲陷入戰爭的今天，處理危機時必須要大膽而冷靜地研判各種可能方案」。

在「一帶一路」項目框架內，歐洲大陸和中國之間的鐵路貨運量近年成倍遞增，俄烏戰爭卻為中歐鐵路的未來畫上問號。

報導引述德國「世界報」（DIE WELT）說，「一家參與中歐鐵路項目的公司表示，中國政府非常不希望鐵路貨運會因此中斷。畢竟這項耗資數千億項目的意義，並不僅限於開通商貿路線。在中歐走廊沿線，中國在烏克蘭等國投資了很多項目，涉及農業及能源等領域」。

報導說，中國是烏克蘭最重要的貿易夥伴，烏克蘭購買中國的工業產品，並向中國出口玉米等糧食產品。北京盼借助貿易和投資以擴展本國利益範圍，而歷史上的貿易通道恰可為此提供方便。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110303