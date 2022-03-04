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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭46/300

3月1日前滯美烏克蘭公民 獲准合法居留工作18個月

2022/3/4 11:17
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國土安全部今天說，由於俄羅斯與烏克蘭爆發軍事衝突，總統拜登政府將對滯留在美國、無法返國的數以萬計烏克蘭人批准臨時驅逐救濟和工作許可。

路透社報導，此舉將允許截至3月1日仍滯美的烏克蘭人留在美國境內，並合法工作18個月。俄國部隊上月入侵烏克蘭，發動二次世界大戰以來單一歐洲國家所遭受規模最大的攻擊行動。

烏克蘭人將獲得驅逐救濟，並在「臨時保護身分」（Temporary Protected Status）計畫下獲得工作許可，這項計畫允許因暴力衝突或天災等特殊情況，無法平安返國的移民合法得以在規定時間內留在美國和工作。

國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）透過書面聲明表示：「俄羅斯對烏克蘭發動有預謀的無端攻擊，造成一場持續的戰爭，烏克蘭人民被迫在其他國家尋求庇護。」

「在這些非常時期，我們將持續提供我們的支持和保護給在美國境內的烏克蘭國民。」

今天稍早，美國移民暨海關執法局（ICE）表示，由於「持續的人道危機」，已暫停飛往烏克蘭的遣返班機。

國土安全部並未提供受到此舉影響的烏克蘭人人數，不過「華爾街日報」指出，美國境內目前有3萬名烏克蘭人，包括學生、觀光客和工作簽證即將到期者。

「華爾街日報」引述雪城大學（Syracuse University）維護的數據庫表示，目前約有4000名烏克蘭人正在爭取免遭驅逐。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110304

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