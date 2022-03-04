英國挨轟制裁動作慢 宣布擴大制裁2名俄羅斯富豪

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）遭批拖太久未針對親近俄羅斯總統蒲亭的人士出手，英國今天宣布擴大制裁2名俄羅斯人，分別為實業家尤斯馬諾夫和前俄羅斯副總理舒瓦洛夫。

路透社報導，烏茲別克出生的尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）為金屬和電信業鉅子，英國宣稱他身價184億美元（約新台幣5163億元），在英國因投資及先前贊助英格蘭足球超級聯賽（Premier League）兵工廠（Arsenal）和艾佛頓（Everton）等足球俱樂部最為人所知。

舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）曾是蒲亭（Vladimir Putin）的幕僚，現任俄羅斯國有開發銀行（VEB）主席，VEB目前也受到西方制裁。在他擔任俄羅斯副總理期間，成功帶領俄羅斯爭取到2018年世界盃足球賽承辦權。

英國首相強生（Boris Johnson）表示：「只要蒲亭不停止對無辜烏克蘭人的野蠻攻擊，我們就會持續盡一切力量讓蒲亭和他的戰爭機器感受到最大的經濟痛苦。」

自俄羅斯2月24日展開侵略以來，英國制裁對象包括11名俄羅斯富豪、蒲亭和他的外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），以及4名白俄羅斯軍方官員。

尤斯馬諾夫和舒瓦洛夫的英國資產已遭凍結並面臨旅行禁令，英國同時禁止公民和企業與兩人往來。

根據英國外交部，尤斯馬諾夫在倫敦西南擁有1座價值4800萬英鎊（約新台幣18億元）豪宅，還有房地產；舒瓦洛夫則在倫敦市中心擁有2棟豪華公寓，價值1100萬英鎊。

強生面臨反對派政治人士和自家保守黨若干議員批評聲浪，說他在制裁俄羅斯方面動作遲緩。

英國迄今至制裁人數少於歐洲聯盟，歐盟上月28日宣布制裁26名知名人士，包括寡頭政治執政者，以及在石油、銀行和金融業活躍人士。

外界已有愈來愈多聲音浮現，要求制裁擁有切爾西（Chelsea）足球俱樂部的俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）等人，但英國政府卻說，在對任何個人施以制裁前須有紮實法律證據顯示他們的財務與蒲亭政權有關。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110304