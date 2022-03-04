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俄羅斯入侵烏克蘭59/300

美制裁俄羅斯寡頭成員 克宮發言人、超級富豪遭凍結資產

2022/3/4 04:51（3/4 12:41 更新）
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美國3日制裁克里姆林宮發言人培斯科夫（圖）與俄國超級富豪尤斯馬諾夫等人。（圖取自維基共享資源；作者Kremlin.ru，CC BY-SA 4.0）
美國3日制裁克里姆林宮發言人培斯科夫（圖）與俄國超級富豪尤斯馬諾夫等人。（圖取自維基共享資源；作者Kremlin.ru，CC BY-SA 4.0）
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（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）美國今天宣布另一波對俄羅斯制裁，對19名俄羅斯寡頭統治集團成員與其47名家屬與夥伴執行簽證限制，其中克里姆林宮發言人培斯科夫與俄國超級富豪尤斯馬諾夫等人還將被凍結資產。

美國總統拜登（Joe Biden）日前在國情咨文中即曾預告將制裁俄羅斯寡頭成員，以作為俄羅斯軍事入侵烏克蘭的制裁。美國司法部隨即也成立名為KleptoCapture的特別任務小組，對俄羅斯寡頭統治集團的更多成員及其公司和資產進行制裁。

美國今天宣布對俄羅斯的最新一波制裁，主要針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的親信與其配偶、子女和旗下企業。

白宮表示，這項制裁瞄準更多俄羅斯重要人士與其家庭成員，因為在蒲亭殘酷入侵烏克蘭後，仍繼續支持蒲亭。這些人的致富是以犧牲俄羅斯人民為代價，負責提供支持蒲亭入侵烏克蘭所需的資源。

制裁名單包括尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov），他是俄羅斯最富有的人之一，也是蒲亭的親密盟友。這項禁令將禁止他的財產在美國或為美國人使用，包括他所擁有的超級遊艇與私人飛機。培斯科夫（Dmitry Peskov）也在這波制裁名單中，因為他是蒲亭宣傳的主要散播者。

今天的制裁名單包括19名俄羅斯寡頭集團成員與其47名家屬與親密夥伴，美國將對他們執行簽證限制。

此外，財政部也全面封鎖包括戰略文化基金會（Strategic Culture Foundation）與其相關網站、南端前線（SouthFront）、俄羅斯新聞網（InfoRos）在內等7個俄羅斯實體及26名成員，因其在俄羅斯入侵烏克蘭過程中散播假訊息並影響外界看法，以達到俄羅斯戰略目的，並錯誤指稱克里姆林宮的行為具有正當性。（編輯：楊昭彥）1110304

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