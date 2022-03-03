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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭51/300

俄富豪遊艇遭德制裁扣押 多艘轉馬爾地夫避風頭

2022/3/3 12:55
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（中央社柏林2日綜合外電報導）西方以俄羅斯入侵烏克蘭為由施加制裁，俄國富豪也在名單之列，「富比世」雜誌引述遊艇業消息人士報導，俄國億萬富豪尤斯馬諾夫一艘價值近6億美元的豪華遊艇已遭德國扣押。

船舶追蹤數據顯示，俄國多位億萬富豪名下的超級遊艇現在至少5艘停在與美國沒有引渡條約的印度洋島國馬爾地夫，或在當地航行。

這些遊艇是在西方多國為報復俄羅斯2月24日入侵烏克蘭而施加制裁後，抵達斯里蘭卡外海的馬爾地夫。

根據「富比世」（Forbes）網站今晚報導，德國扣押了尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）在漢堡（Hamburg）船塢的超級郵輪Dilbar。富比世根據遊艇業3名消息人士報導說，他這艘遊艇價值6億美元。

尤斯馬諾夫2月28日被列入歐洲聯盟（EU）針對億萬富豪的制裁名單；根據歐盟官方決定，歐盟對俄國大亨、金屬業巨頭尤斯馬諾夫等26位知名人士施加制裁。

德國當局尚未回覆路透社記者詢問；富比世表示，尤斯馬諾夫的公關也尚未對此事發表評論。

根據船舶資料庫MarineTraffic，俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）創辦人德里帕斯卡（Oleg Deripaska）名下的超級遊艇Clio，今天稍早停在馬爾地夫首都瑪萊（Male），鋼鐵鉅子亞伯拉莫夫（Alexander Abramov）名下的Titan則在2月28日駛抵。

另還有3艘俄國富豪名下遊艇今天出現在馬爾地夫海域，包括俄國首富波塔寧（Vladimir Potanin）的Nirvana。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110303

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