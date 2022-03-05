俄羅斯進犯烏克蘭之際 傳歐洲數千用戶也遭網攻

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）消息人士今天表示，在俄羅斯對烏克蘭開始發動攻勢之際，可能也發生了網路攻擊事件，造成歐洲各地數以千計網路用戶網路癱瘓。

根據法國最大電信商Orange說法，子公司Nordnet衛星網路服務有將近9000名訂戶，在2月24日美國衛星業者Viasat遭遇「網路事件」後無法上網；Nordnet是Viasat的客戶。

bigblu衛星網路服務的母公司歐洲電信衛星（Eutelsat）今天也向法新社證實，bigblu在歐洲德國、法國、匈牙利、希臘、義大利和波蘭的4萬名訂戶中，約1/3受Viasat斷線影響。

在美國方面，Viasat 2日表示，一起「網路事件」造成歐洲地區「烏克蘭和其他地方」依賴其KA-SAT衛星的客戶「部分網絡癱瘓」。

Viasat並未提供進一步細節，僅說「警方和國家夥伴」已經接獲通知，正在協助調查此事。

這起斷網事件也造成德國和中歐地區約5800座風力發電機斷線，總輸出功率為11百萬瓩（gigawatt）。

「商務日報」（Handelsblatt）報導，德國聯邦資訊安全局（BSI）報告指出，可以想見這起中斷事件是由「網路攻擊」造成。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110305