杜魯道：加拿大和北約要避免與俄直接衝突

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（中央社渥太華4日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，他的政府不希望看到俄烏戰爭升級，因為這將使北約部隊在東歐與俄羅斯發生「直接衝突」，也不會在烏國設禁飛區

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，杜魯道在安大略省密西沙加市（Mississauga）告訴記者，加拿大及盟國著重在讓俄羅斯經濟受重擊作為侵烏代價，但不會在烏克蘭上空建立禁飛區。

北約若實施禁飛區，代表北約戰機將部署到烏克蘭領空以阻止俄羅斯空軍入侵，勢必導致北約與俄軍直接交戰，衝突急劇惡化。

杜魯道說：「我們截至目前努力要避免、也要持續避免的是北約部隊與俄軍直接衝突，這種程度的升級會極為不幸。」

他說：「我們將持續對蒲亭及其親信，乃至俄羅斯人民施加懲罰性後果，直到他們明白蒲亭犯了多麼可怕的錯誤。」

杜魯道還排除加拿大空軍送戰機到烏克蘭的可能性，稱烏克蘭軍方不會用。

他說：「烏克蘭空軍師承的是俄式米格機和戰機，這些全是加拿大所沒有的。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110305