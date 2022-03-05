青瓦台譴責北韓射飛彈 籲停止製造國際緊張

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）北韓今天上午疑似再次試射彈道飛彈，南韓總統府青瓦台緊急召開國安會議後公開譴責北韓行為，並要求平壤當局立即停止這類使國際及區域緊張情勢升溫的行為。

青瓦台今天上午緊急召開國家安全保障會議（NSC），指北韓行動與朝鮮半島及區域和平安定的國際訴求背道而馳，且近期多次發射彈道飛彈，也違反聯合國安全理事會決議。

青瓦台表示，現在烏克蘭爆發戰事，國際局勢已相當緊張，近期還有北京冬季帕運及南韓總統大選等重要活動，要求北韓立即中止會額外提高緊張情勢的行動。

根據南韓合同參謀本部情報，北韓上午8時48分左右從平壤順安一帶向東部海域發射疑似彈道飛彈的飛行體，這也是北韓今年以來第9次試射飛彈。

雖然北韓聲稱試射是為研發偵察衛星，但是否有其他動機也引起外界猜測，部分意見認為北韓希望藉此增加對美談判籌碼，也有輿論分析指出，順安位於平壤郊區，有許多居民可得知發射狀況，可藉此達到內宣效果，鞏固民心。

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也有人認為北韓可能藉此影響南韓大選，不過，世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長對中央社記者表示，比起北韓行動，南韓選民對其他議題的關心度更高，受影響可能性不高。

也有意見指出，北韓的挑釁行動反而可能激起南韓民眾不滿，刺激對北韓較強硬的保守派支持度，對北韓並無益處，比起意圖直接影響大選，北韓因大選意識到南韓政治情勢，強調自身正按規劃強化軍事防禦能力的可能性較高。（編輯：林憬屏）1110305