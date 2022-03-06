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IMF：俄烏戰事升高會對經濟帶來毀滅性衝擊

2022/3/6 14:24（3/6 14:39 更新）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天警告，烏克蘭戰爭引發的全球經濟衝擊已「非常嚴重」，若衝突加劇，可能「會更具毀滅性」。

法新社報導，國際貨幣基金聲明說，雖然前景仍「非常不確定」，上週俄羅斯展開入侵行動帶來的「經濟後果已非常嚴重」。

國際貨幣基金昨天就這場戰爭對經濟的衝擊召開會議，會後聲明指出：「若衝突加劇，經濟損失會更具毀滅性。」

「物價衝擊會產生全球性的影響，特別是對食物和燃料占支出較大比例的貧窮家庭而言。」

在烏克蘭，「經濟損失已經相當巨大」，基礎設施關閉、受損或被摧毀，烏克蘭即將「面臨高額復甦及重建成本」。

國際貨幣基金表示，烏克蘭要求的緊急金融援助累計達14億美元，最快下週就會在執行董事會會議中提出。

國際貨幣基金表示：「針對俄羅斯的制裁同樣會對全球經濟和金融市場造成重大衝擊，外溢至其他國家。」

聲明指出，資產價值已大幅降低，盧布重貶，規模「前所未見的」制裁帶來的衝擊尚難定論。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110306

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