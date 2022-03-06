與蒲亭通話 艾爾段敦促停火、簽署和平協議

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（中央社記者何宏儒安卡拉6日專電）土耳其總統艾爾段今天與俄羅斯總統蒲亭通話，強調土耳其準備好透過「和平手段」為解決俄羅斯與烏克蘭衝突作出貢獻，他敦促俄軍停火、開闢人道走廊並且簽署和平協議。

土耳其總統府通訊署下午在推特帳號推文稱，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、蒲亭（Vladimir Putin）今天通話，「討論俄羅斯攻擊烏克蘭和土耳其—俄羅斯關係」。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，艾爾段指出，緊急全面停火不只可以減輕區域人道關切，也可以為謀求透過政治手段解決衝突提供機會，他並重申「共同為和平舖路」呼籲。

他強調採取緊急作法確保停火、開闢人道走廊、簽署和平協議的重要性。

艾爾段表示，他經常與烏克蘭和其他國家聯繫，將繼續針對俄、烏全面談判、獲致具體成果努力。

與此同時，國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段的發言人卡林（Ibrahim Kalin）今天在伊斯坦堡告訴記者，衝突不應該繼續下去。

「不該繼續有進一步破壞，必須在談判桌上取得具體結果。」卡林說：「他們想要傳達的訊息都已經傳達了。」他強調，俄羅斯應該給一個真正的談判機會，使得當前情勢得以朝向正面發展。

無視西方制裁，蒲亭2月24日發動飛彈攻擊與砲擊，烏克蘭多座城市遇襲，引發國際社會怒火，包括歐洲聯盟、英國、美國在內對莫斯科實施一系列經濟制裁。

聯合國指出，開戰以來，烏克蘭至少已有331位平民喪生、675位平民受傷，有逾120萬烏克蘭人逃到鄰近國家。

俄、烏為北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其的黑海鄰國，安卡拉與衝突兩造交好。早在戰前情勢緊繃之際，土耳其就試圖斡旋，但也強調支持烏克蘭領土主權完整的立場。

土耳其一方面保持中立和平衡，同時繼續從外交上致力緩和俄、烏衝突，並且敦促各方克制。

安卡拉已經表明不會加入國際制裁莫斯科的行列，並且援引1936年「蒙特魯公約」（Montreux Convention），對軍艦關閉博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait），一些俄羅斯軍艦因而無法通過主要由兩道海峽組成的土耳其海峽（Turkish Straits）進入黑海。

土、俄在能源、國防、旅遊上關係密切，安卡拉在俄、烏衝突的議題上措辭謹慎，避免觸怒莫斯科。儘管如此，艾爾段2月28日仍稱許烏克蘭政府和人民的奮鬥，並且強調俄羅斯攻擊烏克蘭「令人無法接受」。

土耳其下週將在南部地中海濱舉辦安塔利亞外交論壇（Antalya Diplomacy Forum），俄、烏外長都預定出席，雙方都對在那個場合中會商態度開放。

外界認為艾爾段與蒲亭私交甚篤，兩人上次通話是在俄羅斯揮軍對烏克蘭展開「特別軍事行動」前一天的2月23日。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天對這場衝突表達憂心，強調土耳其緊盯情勢演變。

他說：「我們希望這種不公正和非法的攻擊能夠儘快結束，我們繼續在這方面加強努力。」卡夫索格魯表示，在烏克蘭的人道停火應該「永久而且遍及全國各地」。（編輯：高照芬）1110306