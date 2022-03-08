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烏克蘭第二大城被圍 市長：俄軍永遠不會戰勝

2022/3/8 07:12
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（中央社記者林育立柏林7日專電）烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）被俄軍包圍，市長泰芮可夫呼籲儘快開設人道走廊，他強調每一個烏克蘭人都願意為捍衛國家獨立而戰，俄軍永遠也不會戰勝烏克蘭。

位於東北部的哈爾科夫以大學聞名，人口原有150萬，可說是烏克蘭的經濟和學術中心。哈爾科夫也是烏克蘭俄裔人口比較多的城市，據2015年調查，8成以上人口主要說俄語。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，離邊界僅35公里的哈爾科夫就是主要戰區，受到俄軍砲火的猛烈攻擊，據警方表示已造成逾200人死亡。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）接受德國「世界報」（Die Welt）專訪時表示，雖然被俄軍包圍，目前全城仍由烏克蘭軍隊控制，俄方多次試圖占領都沒成功。幾乎所有外國留學生都已經離開，不少居民也開車或搭火車向西逃避戰火。

泰芮可夫說，烏克蘭城市基本上有存糧，食物還算足夠，但俄軍不斷轟炸，而且刻意攻擊變電站，造成電力供應不時中斷。

烏克蘭與俄羅斯正協調在哈爾科夫等城市開設人道走廊，泰芮可夫認為十分有必要，因為可補給食物與協助民眾撤出。

對於許多烏克蘭民眾自願從軍抗俄，泰芮可夫表示，每一個烏克蘭人和哈爾科夫市民都願意參戰，捍衛國家的獨立。

他說，烏克蘭人民只想在自己的國家生活，不接受這樣的攻擊，也不願活在俄羅斯聯邦底下，「俄軍永遠不會戰勝烏克蘭，也不會戰勝哈爾科夫」。（編輯：郭中翰）1110308

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