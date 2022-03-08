盼刺激經濟 泰馬建立疫苗接種者旅遊通道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）泰國和馬來西亞建立疫苗接種者旅遊通道，3月15日起完整接種疫苗的泰國旅客進入馬來西亞可以免隔離，雙方希望在後疫情時代藉此促進雙方的旅遊、貿易和投資，以刺激經濟復甦。

馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）2月24日至26日訪問泰國，25日和泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會面，雙方討論了多個議題包括經濟合作、後疫情時代合作和開放邊境等。

泰國總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）今天表示，泰馬兩國將從3月15日開始啟動疫苗接種者旅遊通道計畫（ Vaccinated Travel Lane,VTL），完整接種疫苗的泰國旅客以空路方式赴馬來西亞將不須隔離，但須持有登機前2天內的核酸檢測陰性證明，落地後再進行一次核酸檢測。

塔納功指出，從3月15日開始，曼谷和吉隆坡之間每天將有6個班次的班機，普吉島和吉隆坡之間每天4班。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前各國旅客赴泰國皆可在Test and Go計畫下申請入境免隔離，旅客赴泰登機前和入境落地各須進行1次核酸檢測，落地後在旅館內等待PCR結果，若為陰性就可以離開旅館自由活動；而完整接種疫苗的旅客進入馬來西亞則必須隔離5天。

泰國除了和馬來西亞建立疫苗接種者旅遊通道外，也已和新加坡建立疫苗接種者旅遊通道，泰國旅客赴新加坡需持有搭機前2天內核酸檢測或抗原快速檢測（ART）陰性證明，抵達24小時內需到快速檢測中心或綜合檢測中心再做一次檢測。（編輯：黃自強）1110308