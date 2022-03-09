烏克蘭越南家庭躲戰火 攜幼子雪中步行15公里
（中央社記者陳家倫河內9日專電）俄國揮軍烏克蘭，杜孟勇目擊飛彈在自家上空呼嘯而過，全家在地下室躲了一週不見戰事和緩，他與妻子乘隙帶著年幼子女在雪中步行15公里，輾轉搭上越南的撤僑包機。
俄烏戰事爆發10多天，杜孟勇（Do Manh Dung）一家四口搭著越南的首架撤僑包機於8日飛抵河內市，對他們而言，這場戰事來得突然，淪落到要逃難更是始料未及，夫妻倆一人一個肩背包，取代這趟理應帶著大包、小包的遠行。
由於入境手續耽誤，杜孟勇一家成了這架載著近300人撤僑班機中最晚步入接機大廳的乘客，在外等了2個多小時的杜孟勇父母見狀大叫一聲衝上前，分別從兒子與媳婦手中接過含著奶嘴的孫女與拿著絨毛玩偶的孫子。
30歲的杜孟勇在烏克蘭生活了14年，婚後和妻子及一雙兒女住在黑海沿岸歷史港市敖德薩（Odessa）。他向中央社表示，戰爭爆發的第2天，就看到俄國的飛彈飛過自家上空，但當時他仍對止戰懷抱希望。
杜孟勇指出，自從2月24日俄烏開火後，他們夫妻倆與孩子就都躲在地下室，期間交戰雙方進行談判，國際領袖也就俄烏衝突展開多次對話，怎料每一次的交涉，換來的只是更為激烈的戰火。
眼見和平愈來愈遠，他看著孩子熟睡的臉龐，心想若繼續在烏克蘭待下去，孩子的教育將面臨問題，因為就算戰事平息，要能夠正常生活還要好一段時間，只好返回越南躲避戰火。
杜孟勇回憶，逃難的過程非常艱辛，敖德薩與摩爾多瓦（Moldova）相距僅約40公里，但最後的15公里路只能步行，他和妻子一人帶一個孩子，在攝氏零下5度的雪地走了4小時，暫別烏克蘭。
「踏上摩爾多瓦的那一刻，我覺得非常幸福」，在地下室躲藏多日的忐忑與惶恐一掃而空。在越南大使館的安排下，杜孟勇一家搭上從羅馬尼亞飛往河內市的撤僑包機，「抵達越南看見家人，覺得很平靜，也很慶幸越戰早就結束」。
27歲的阮氏蘭英（Nguyen Thi Lan Anh）與另外2名家人同樣從敖德薩倉皇逃離，她一邊受訪一邊哭著說，有4名親戚沒一起搭撤僑包機，很多人割捨不下烏克蘭的一切，然而選擇固守卻不知道能否盼來和平。
她表示，俄烏開戰後，一有爆炸聲大夥就躲到地下室，由於空襲太過頻繁，根本無法工作。決心離開烏克蘭後，她花了一天時間抵達摩爾多瓦，待了一天再繼續前往羅馬尼亞，又過了兩天才搭上返回越南的包機。
阮尹英（Nguyen Doan Anh）抱著兒子受訪時指出，戰爭發生得非常突然，民眾可以說毫無心理準備。烏克蘭首都基輔（Kyiv）及幾個大城市都被俄軍攻破，很多大樓被炸毀，據他了解，直到7日烏克蘭還是槍聲隆隆。
他說，越南也打了很久的仗，但對於20至30歲這一代的年輕人來說，那已是歷史，而今烏克蘭的戰爭血淋淋地擺在眼前，他看到許多孩童與父母分離，身邊的年輕人走上戰場，「戰爭真的是一種罪行，很邪惡的罪行」。
越南在1980年代至1991年蘇聯解體期間向東歐國家輸出許多勞動力，而今在烏克蘭有許多當時因為工作而定居於此的越南人，他們居住在基輔、哈科夫（Kharkov）、敖德薩等大城市，共計約有1萬人口。
許多在烏克蘭的越南人已經扎根好幾代，當被問及未來規劃，多數逃難回越南的民眾都表示，房子、家當、生活圈都已經在烏克蘭，他鄉早已變故鄉，所以希望戰爭早日結束，有一天能夠「重返家園」。（編輯：陳惠珍）1110309
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