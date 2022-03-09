烏克蘭越南家庭躲戰火 攜幼子雪中步行15公里

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杜孟勇一家四口為躲避戰火，忍受攝氏零下5度低溫在雪中走了15公里。圖為在河內內排國際機場久候的杜孟勇父母抱著從烏克蘭回來的孫子。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月9日

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）俄國揮軍烏克蘭，杜孟勇目擊飛彈在自家上空呼嘯而過，全家在地下室躲了一週不見戰事和緩，他與妻子乘隙帶著年幼子女在雪中步行15公里，輾轉搭上越南的撤僑包機。

俄烏戰事爆發10多天，杜孟勇（Do Manh Dung）一家四口搭著越南的首架撤僑包機於8日飛抵河內市，對他們而言，這場戰事來得突然，淪落到要逃難更是始料未及，夫妻倆一人一個肩背包，取代這趟理應帶著大包、小包的遠行。

由於入境手續耽誤，杜孟勇一家成了這架載著近300人撤僑班機中最晚步入接機大廳的乘客，在外等了2個多小時的杜孟勇父母見狀大叫一聲衝上前，分別從兒子與媳婦手中接過含著奶嘴的孫女與拿著絨毛玩偶的孫子。

30歲的杜孟勇在烏克蘭生活了14年，婚後和妻子及一雙兒女住在黑海沿岸歷史港市敖德薩（Odessa）。他向中央社表示，戰爭爆發的第2天，就看到俄國的飛彈飛過自家上空，但當時他仍對止戰懷抱希望。

杜孟勇指出，自從2月24日俄烏開火後，他們夫妻倆與孩子就都躲在地下室，期間交戰雙方進行談判，國際領袖也就俄烏衝突展開多次對話，怎料每一次的交涉，換來的只是更為激烈的戰火。

眼見和平愈來愈遠，他看著孩子熟睡的臉龐，心想若繼續在烏克蘭待下去，孩子的教育將面臨問題，因為就算戰事平息，要能夠正常生活還要好一段時間，只好返回越南躲避戰火。

杜孟勇回憶，逃難的過程非常艱辛，敖德薩與摩爾多瓦（Moldova）相距僅約40公里，但最後的15公里路只能步行，他和妻子一人帶一個孩子，在攝氏零下5度的雪地走了4小時，暫別烏克蘭。

「踏上摩爾多瓦的那一刻，我覺得非常幸福」，在地下室躲藏多日的忐忑與惶恐一掃而空。在越南大使館的安排下，杜孟勇一家搭上從羅馬尼亞飛往河內市的撤僑包機，「抵達越南看見家人，覺得很平靜，也很慶幸越戰早就結束」。

27歲的阮氏蘭英（Nguyen Thi Lan Anh）與另外2名家人同樣從敖德薩倉皇逃離，她一邊受訪一邊哭著說，有4名親戚沒一起搭撤僑包機，很多人割捨不下烏克蘭的一切，然而選擇固守卻不知道能否盼來和平。

她表示，俄烏開戰後，一有爆炸聲大夥就躲到地下室，由於空襲太過頻繁，根本無法工作。決心離開烏克蘭後，她花了一天時間抵達摩爾多瓦，待了一天再繼續前往羅馬尼亞，又過了兩天才搭上返回越南的包機。

阮尹英（Nguyen Doan Anh）抱著兒子受訪時指出，戰爭發生得非常突然，民眾可以說毫無心理準備。烏克蘭首都基輔（Kyiv）及幾個大城市都被俄軍攻破，很多大樓被炸毀，據他了解，直到7日烏克蘭還是槍聲隆隆。

他說，越南也打了很久的仗，但對於20至30歲這一代的年輕人來說，那已是歷史，而今烏克蘭的戰爭血淋淋地擺在眼前，他看到許多孩童與父母分離，身邊的年輕人走上戰場，「戰爭真的是一種罪行，很邪惡的罪行」。

越南在1980年代至1991年蘇聯解體期間向東歐國家輸出許多勞動力，而今在烏克蘭有許多當時因為工作而定居於此的越南人，他們居住在基輔、哈科夫（Kharkov）、敖德薩等大城市，共計約有1萬人口。

許多在烏克蘭的越南人已經扎根好幾代，當被問及未來規劃，多數逃難回越南的民眾都表示，房子、家當、生活圈都已經在烏克蘭，他鄉早已變故鄉，所以希望戰爭早日結束，有一天能夠「重返家園」。（編輯：陳惠珍）1110309

俄羅斯與烏克蘭的戰事持續進行，越南首架撤僑包機8日飛抵河內內排國際機場，機上共計近300人，其中有約80人是12歲以下孩童。圖為一名撤僑包機搭乘者讓小孩跨坐在自己肩上。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月9日