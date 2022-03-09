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中國向烏克蘭提供一批人道主義援助物資

2022/3/9 16:24
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（中央社台北9日電）中國外交部發言人趙立堅今天說，應烏克蘭方面的請求，中國紅十字會將向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，價值人民幣500萬元（約新台幣2250萬元）。

趙立堅表示，這一批物資9日已經從北京起運，後續將透過適當方式儘快交付烏克蘭。

據央視新聞，中國外交部今天下午召開例行記者會。有記者提問：「烏克蘭局勢發生變化以來，烏國內物資短缺，請問中方是否已向烏克蘭提供人道主義援助？」趙立堅在答覆時作以上宣布。

中國國務委員兼外長王毅7日在中國全國人大記者會首度表示中方將援助烏克蘭。他說，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

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中國紅十字會官網今天宣布，中國紅十字會向烏克蘭紅十字會援助的1000個賑濟家庭包於3月9日搭乘航班從北京啟運。家庭包主要包括毛毯、防潮墊、毛巾、餐具、水桶、手電筒等物資，將幫助烏克蘭紅十字會救助受衝突影響的流離失所者。

中國紅十字會說，將秉持紅十字運動7項基本原則，持續關注局勢發展，聚焦人道需求，盡己所能地繼續提供人道主義援助。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1110309

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