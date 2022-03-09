俄侵烏中國事先知情 新華社：紐時嫁禍為美開脫

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（中央社台北9日電）紐約時報日前指，中國曾告誡俄羅斯不要在北京冬奧期間入侵烏克蘭，官方新華社8日再發文，聲稱報導是「嫁禍中國、用心險惡」，並重申烏克蘭危機是美國及北約從戰略上打壓俄羅斯的結果。

紐約時報2日報導，西方情治報告顯示，中國高階官員2月初曾告訴俄羅斯高階官員，不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭；在俄羅斯侵略烏克蘭前，中國高階官員對俄國戰爭計畫或意圖已有一定程度的了解。

中國外交部發言人汪文斌3日表示，紐約時報的報導「純屬虛假信息」，並稱「這種轉移視線、甩鍋推責的言論十分卑劣」。

官方新華社8日再發表國際時評，指報導是嫁禍中國，掩蓋美國才是烏克蘭危機始作俑者。

報導重申，「烏克蘭危機是美國及北約從戰略上打壓俄羅斯的結果。長期以來為了圍堵俄羅斯，壓縮其戰略空間，美國祭出兩大手段，一是北約東擴，二是在俄周邊大搞『顏色革命』」，將烏克蘭作為美國實現其地緣政治目標的「橋頭堡」。

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報導提及，美國挑動烏克蘭危機是經過精心算計，除了圍堵俄羅斯，還可以借此掌控歐洲事務主導權，順手大賣武器發財，可謂「一石多鳥」。

報導重申，中方在烏克蘭問題立場上，始終主張尊重和保障各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則和平解決國際爭端，支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，及支持俄烏雙方通過對話談判尋求有利於歐洲安全的政治解決之道，主張一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110309