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日本2021年兒虐案創新高 加害人親生父親最多

2022/3/10 15:30
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本警察廳今天公布數據，指出2021年一年間，警察單位揭露的虐待兒童案件達2174件、受虐兒2219人，都創下新高紀錄；虐待加害人則以親生父親最多，約占半數的1039人。

日本每日新聞、富士新聞網（FNN）報導，去年兒虐案件達2174件，比2020年增加1.9%，受虐兒人數達2219人，比2020年增加2.2%，兩項數據都創新高。去年受虐死亡兒童為54人，其中包含29人是被企圖尋死的親人殺害。

去年警方揭露的兒虐加害人共2199人，其中以親生父親1039人最多，占全體47.2%。歷年來兒虐加害人都以親生父親占比最高，但去年是首度超過1000人。

加害人第二多的是親生母親568人、養父或繼父371人等。

報導指出，兒虐案增加可能是因去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，民眾盡量少出門、遠距上班普及，在家時間變長所致。

警方也分析，因近期民眾對虐待案件的關心度增高，發現異狀報警者變多，而使兒虐案數字增加。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110310

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