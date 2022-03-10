共軍發布影片 再控澳洲軍機惡意近距離偵查

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（中央社台北10日電）中國國防部今晚發布一段影片，再度指控澳洲P-8A反潛巡邏機，上月對共軍艦艇進行充滿惡意的近距離偵察，並稱中方艦艇始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐。

澳洲國防部此前指控，2月17日，一架P-8A反潛巡邏機飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到一艘中共解放軍海軍艦艇發出一道雷射光束照射，有危害性命的可能。

事發時，發出雷射光束的艦艇和另一艘解放軍艦艇向東穿越阿拉弗拉海（Arafura Sea）。這片海域位於澳洲北部海岸和紐幾內亞（New Guinea）南部海岸之間。

2月21日，中國國防部發言人譚克非發布兩張照片反駁稱，澳洲軍機抵共軍艦艇編隊周邊空域活動，最近距離僅4公里，還在共軍艦艇周圍投放聲吶浮標。「這種惡意挑釁行為極易引發誤解誤判，給雙方艦機及人員安全造成威脅。」

中國國防部官網10日晚間再發布一段僅11秒的手機影片，顯示是在一艘艦艇上拍攝，一架P-8A反潛巡邏機近距離飛越該艦，但沒有投放聲吶浮標的畫面。

譚克非稱，關於中澳艦機相遇一事，中方已說明了事件的來龍去脈、是非曲直。在此要再次強調，在與澳方軍機「相遇」的全過程中，中方艦艇始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐。

他並稱，從共軍艦艇拍攝的影片可以看出，「澳機對艦艇進行近距離偵察，這在意圖上是充滿惡意的，在操作上是極不專業的，給雙方艦機及人員安全造成威脅」。

譚克非批澳方不反躬自省，反而一再散播虛假訊息，對中方進行不實指責，不斷鼓吹對立對抗，已經成為地區和平穩定的「攪局者」。

俄烏戰事近期引發國際關注是否會刺激中國犯台。澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）6日被問到澳方是否會提供台灣武器時表示，澳洲將「盡一切能力嚇阻中國」。

對此，譚克非批評杜登有關言論粗暴干涉中國內政，肆意歪曲中方維護國家主權和領土完整的行動，這充分暴露了其冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中澳兩國兩軍關係。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他宣稱，「台灣問題」純屬中國內政，不容任何外來干涉，輪不到澳方說三道四。（編輯：楊昇儒）1110310