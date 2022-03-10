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殼牌退出俄羅斯能源業 再面臨113億元資產減記

2022/3/10 21:24
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國石油業巨擘殼牌今天表示，由於退出在俄羅斯的活動，因此將面臨4億美元（約新台幣113億元）的俄國下游資產減記。殼牌先前已宣布放棄在當地價值30億美元的其他計畫。

路透社報導，殼牌（Shell）為回應烏克蘭遭到俄羅斯侵略，2月28日宣布將退出與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在俄國的合資事業和相關實體，包括旗艦計畫「薩哈林2號」（Sakhalin 2）液化天然氣工廠及「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線。

殼牌在公布的全年財報當中指出：「這些決定預料…將衝擊相關資產的帳面價值，並導致在2022年認列減損。」

殼牌一名發言人表示，今天公布減記規模的俄羅斯下游資產，不包括在2月28日宣布退出的30億美元計畫項目。

西方石油業巨擘紛紛大舉撤出俄羅斯，除了殼牌將遭受資產減記，英國石油（BP）也將因為脫手俄羅斯資產，而面臨250億美元（約新台幣7075億元）的資產減記。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110310

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