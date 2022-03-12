傳美國防部啟動特別小組 加速軍援烏克蘭與盟邦

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）路透社引述3名知情人士報導，美國國防部正啟動旗下一個特別小組，因應盟邦新增軍售需求和移交現有武器的請求，尤其烏克蘭在俄羅斯入侵後急於取得武器。

這些消息人士說，美國國防部負責武器採購及維護的辦公室接到歐洲盟邦愈來愈多請求，他們希望透過第3方移交武器給烏克蘭，或是購買武器加強自身防禦。

消息人士還說，這個快速反應小組已在近日動起來，以協調並免去軍售和移交武器相關事務的繁文縟節，同時優先處理來自盟邦的請求。

這項任務是與負責監督軍售和武器移交他國事務的美國國防安全合作署（DSCA）合作。

根據路透社取得的電郵，美國國防安全合作署近來請國防產業業者提供可讓無人機失去動力或擊落無人機的設備，若沒庫存就準備在120天後交貨。

內文說：「鑒於歐洲危機仍在，美國政府持續努力找出有效的解決方案，這將有助烏克蘭因應當前局勢。我們的重點領域之一是反小型無人機系統（C-sUAS）。」反無人機設備有各種尺寸、價格和樣式。

美國國防部曾強調，標槍（Javelin）反戰車系統之類的較小型系統和刺針（Stinger）防空飛彈最有用。盟邦幾乎每天都透過卡車將這些裝備運給烏克蘭。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）先前說：「我們認為支持烏克蘭防禦的最佳方式是提供他們最需要的武器和系統以戰勝俄羅斯的侵略，尤其是反裝甲和防空。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110312