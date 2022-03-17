基輔芭蕾舞團滯留法國 呈現自豪烏克蘭文化

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基輔市芭蕾舞團2月23日抵法國隔天得知俄羅斯入侵烏克蘭。被迫滯留的舞團很快接到巴黎市政府的美意，邀請他們進駐巴黎夏特雷劇院，持續訓練，並協助安排加演。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月17日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電）基輔市芭蕾舞團2月下旬抵法巡演，翌日俄羅斯入侵烏克蘭，舞團被迫滯留。巴黎市政府得知後，隨即邀請進駐劇院。舞者向中央社表示，舞台是他們的戰場，會繼續透過表演傳達來自烏克蘭的訊息。

基輔市芭蕾舞團（Kiev City Ballet）2月23日抵達法國巡迴演出，24日俄羅斯軍隊發動攻擊烏克蘭。舞團原本預計3月15日回國，如今卻卡在法國，暫時無法返國。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）得知後主動聯繫，表示希望邀請基輔市芭蕾舞團進駐巴黎夏特雷劇院（Théatre du Châtelet），並與巴黎市立劇院（Théâtre de la ville）共同協助辦理所有行政手續，讓舞團安心留下。

副團長柯茲洛娃（Ekaterina Kozlova）告訴記者，真的很感謝在法國所有伸出援手的人，「我們真的很幸運，獲得如此熱情的歡迎」。

柯茲洛娃說：「我們分享藝術，帶來希望與光明。藝術在黑暗時刻尤其重要。在如此困難的時刻，分享美、人性、音樂與律動對我們來說很重要。」

訪問舞者前，柯茲洛娃懇請記者不要為了捕捉落淚畫面而刻意煽情提問，「我們真的不想看到舞者每天都因為媒體的問題而哭泣」。身為教練的柯茲洛娃還會刻意緩和氣氛，「我希望在日常生活中找到窗口，好專注在芭蕾上。這些舞者都非常年輕，我就像是帶了近40個孩子一樣」。

12歲開始跳舞的18歲舞者阿帕納森科（Maryna Apanasenko）表示，她的家人住在烏克蘭與白俄羅斯和波蘭邊界，情況很緊張。

對於在此演出的意義，她忍住眼淚說：「我想讓人們知道，烏克蘭存在、烏克蘭人存在，而舞台上表演就是我們傳達訊息與證明的方式。」她表示，儘管艱難，但仍很感謝有機會留在法國，「讓我們保持狀態，返回並重建國家」。

專業演出5年的柯尼丘克（Nazar Korniichuk）和接觸芭蕾24年之久的希契巴科夫（Mykhailo Shcherbakov）則向中央社表示，團員在抵法隔天紛紛收到家人訊息，告知俄軍入侵，「我們根本沒想到那會是真的，第一時間都不相信，因這是最糟糕的方式，沒人料想到，但家人的訊息都證實了當地的真正情況」。

意外逃出烏克蘭他們覺得幸運，但也自覺身負重任。主要巡演已結束，「接下來的一切（演出）都是為了親人和國家。我們是專業芭蕾舞者，不是軍人，但我們也有自己的戰場，就在藝術的舞台上。這對我們來說很重要，因為可以代表我們的國家和文化」。

但他們也表示，作為專業舞者，在上台前會盡力摒除不好情緒與悲觀想法，將自豪的烏克蘭文化呈現給觀眾。

為討論未來計畫，巴黎市立劇院副總監維爾雷（Claire Verlet）也來到排練現場。她表示，兩大劇院攜手合作，讓基輔市芭蕾舞團在下來的時間內與能不同舞團合作交流，同時也正為他們規劃在更多劇院演出，「這是我們能展現支持的方式」。

她告訴中央社，演出獲得極大的關注與成功。3月8日，巴黎國家歌劇院芭蕾舞團與基輔市芭蕾舞團共同在巴黎夏特雷劇院舉辦「開放排練」，讓觀眾觀賞兩個舞團與文化的碰撞。當晚演出獲得全體觀眾起立掌聲，票房收入全數捐給救援烏克蘭相關用途。

至於進駐期限，巴黎夏特雷劇院則表示，舞團「需要待多久就待多久」。（編輯：郭中翰/韋樞）1110317

基輔市芭蕾舞團舞者正在日常暖身與訓練。他們表示，好在彼此可以互相鼓勵扶持，度過艱難時刻。舞者十分感謝法國熱情接待，讓他們得以保持狀態，等待回國重建那天。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月17日

基輔市芭蕾舞團副團長柯茲洛娃（前）自俄羅斯入侵烏克蘭後，特別關切年輕舞者的心理狀態。她自嘲如同帶了40個孩子的母親，還會刻意緩解氣氛，好專注在舞蹈上。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月17日