韓國確診新增40萬例 21日起聚會人數限制放寬

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）截至今天凌晨零時，韓國單日新增40萬7017例COVID-19案例，較前一天暴增62萬紀錄大幅減少；防疫當局今天也公布21日起新規，放寬私人聚會人數限制。

Omicron疫情在韓國迅速擴散，16日全天新增62萬多例，當局說明主因為群聚採檢標準擴大及算入前一天漏計的案例數影響；今天公布的17日全天累計確診數降回40萬例，與上週平均近似。

中央災難安全對策本部今天公布21日起實施社交距離規範，私人聚會人數限制從現行6人放寬至8人，但餐廳等營業時間限制仍維持現行的晚上11時為止。

當局先前原本考慮也放寬營業時間限制，但因近期疫情仍在高峰期，因此決定暫緩。這次公布新規暫定實施至4月3日為止。

17日新增的40多萬例確診雖較前一天減少22萬例，但仍是次高紀錄，病歿人數也增加301例，累計1萬1782例死亡。

重症人數較前日減少110例，降至1049例，連續11天維持在1000例以上，研究機構預估，23日前後可能增至1800例以上。

居家治療人數則突破200萬大關，來到201萬8366例，其中須定時確認狀態的高風險族群增至近24.5萬例。

為遏制重症及病歿人數增加，防疫當局今天再次呼籲民眾積極接種疫苗，21日起12至17歲未成年人將可接種第3劑疫苗，5到11歲孩童則從31日起可接種第1劑疫苗。

韓國目前至少接種2劑疫苗人數占全國人口86.8%，完成3劑接種人數占比則為62.9%。（編輯：林憬屏）1110318