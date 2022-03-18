更多編輯台推薦新聞：
華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊
國際

阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首
首頁 / 國際

世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首

2022/3/18 20:31（3/18 21:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯合國18日公布世界快樂報告，台灣排第26名，蟬聯東亞國家之首。圖為民眾在北市東湖樂活公園開心賞櫻。（中央社檔案照片）
聯合國18日公布世界快樂報告，台灣排第26名，蟬聯東亞國家之首。圖為民眾在北市東湖樂活公園開心賞櫻。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社赫爾辛基18日綜合外電報導）根據聯合國今天公布的「世界快樂報告」，在全球146個國家和地區中，芬蘭連5年蟬聯最快樂國家。台灣排第26，超越新加坡、日本、韓國等國，蟬聯東亞國家之首。

報告也再次將阿富汗列為最不快樂國家，黎巴嫩倒數第二。

在146個國家和地區排名中，芬蘭、丹麥及冰島名列前三名；正面臨經濟崩潰的黎巴嫩跌到倒數第二，辛巴威則是倒數第三。

飽受戰亂的阿富汗墊底，但自2021年8月塔利班再次掌權以來，阿富汗境內人道危機更加惡化。

聯合國兒童基金會（UNICEF）估計，如果未獲援助，今年冬天可能會有100萬5歲以下的兒童餓死。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣排名第26，在東亞區域中最佳，優於新加坡（27）、日本（54）、韓國（59）、菲律賓（60）、泰國（61）及中國（72）。在亞洲國家中僅次於巴林（21）、阿拉伯聯合大公國（24）和沙烏地阿拉伯（25）。

聯合國資助的「世界快樂報告」（World Happiness Report）已邁入第10年，評估根據的是人們對自己快樂的評價以及經濟和社會數據等。最新版報告是在俄羅斯入侵烏克蘭前完成。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110318

延伸閱讀
去年排名》世界快樂報告 台灣排全球第24蟬聯東亞最佳世界快樂報告視台灣為中國一省 紐約駐處抗議芬蘭怎辦到的？食物乏味氣候差卻4連霸最快樂國家阿富汗走過動盪一年 專家警告前途仍艱困茫茫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族