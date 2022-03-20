安慰烏克蘭難民 維也納台僑再送熱湯到火車站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐奧地利代表張小月（右3）與當地台僑19日在維也納中央火車站分送熱湯給烏克蘭難民享用。（駐奧地利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年3月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林19日專電）俄羅斯軍隊2月24日入侵後，大量烏克蘭難民逃離家園，駐奧地利代表張小月與維也納的台僑今天準備熱騰騰的羅宋湯，到火車站分送給難民享用，獲得熱烈迴響。

奧地利台灣協會12日首度送熱湯給烏克蘭難民，獲廣大迴響，因此再度舉辦這項活動。張小月為表達對烏克蘭的支持，也登記成為義工，與熱心僑胞一起準備烏克蘭傳統的羅宋湯，今天到維也納中央火車站（Hauptbahnhof）分送。

烏克蘭民眾逃避戰火，攜家帶眷在車站下車，聞到家鄉的味道十分驚喜，熱湯很快就一掃而空，許多人喝完後向在場的僑胞道謝。

張小月表示，台灣人對烏克蘭受獨裁政權軍事攻擊感同身受，不僅各界踴躍捐款，外交部也援贈烏克蘭醫療物資，並代表政府捐款給烏克蘭的鄰國。

她說，在奧地利的台灣人用行動表現對烏克蘭的支持，這道家鄉菜可以安慰這些流亡到國外的難民。

根據奧地利官方統計，2月24日俄軍侵略烏克蘭以來，已有16萬4000名烏克蘭難民入境。其中至少3萬人留在奧地利，其他人則繼續踏上旅程前往歐洲各國。（編輯：郭中翰）1110320