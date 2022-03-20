強生：蒲亭怕烏克蘭民主影響俄國 先下手防堵革命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國首相強生今天在保守黨會議上表示，俄羅斯總統蒲亭對於國內出現革命的想像感到「十分恐慌」，擔心烏克蘭的民主和自由會影響到俄國，因此先下手為強。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強生（Boris Johnson）表示：「為何他決定入侵這個十分無辜的國家？他並不是真的認為烏克蘭短期內會加入北大西洋公約組織（NATO），他很清楚沒有在烏克蘭領土上部署飛彈的計畫。」

強生說，蒲亭（Vladimir Putin）對於烏克蘭的新聞自由、選舉自由、民主和開放市場感到害怕，「他一直很怕烏克蘭模式對他和俄羅斯造成影響」。

「而他對於莫斯科可能會爆發所謂的『顏色革命』感到十分恐慌，這就是他為何會如此殘酷地想要撲滅烏克蘭的自由之火。」

法新社提到，強生今天表示，西方絕不能在俄羅斯入侵烏克蘭後，試圖與蒲亭政府「關係正常化」；他並稱這場危機是「世界的轉折點」。

他在英格蘭西北部黑潭（Blackpool）舉行的保守黨春季會議上說：「世界各地有一些人…說我們最好與暴政和解…我認為他們大錯特錯。」

他表示：「在此事後，試圖重新推動與蒲亭的關係正常化，就像我們在2014年所做的那樣，將是重蹈覆轍，這是蒲亭必須失敗的原因。」

他還說：「這是世界的轉折點，也是選擇的時刻。這是自由與壓迫之間的選擇。」

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天警告，俄羅斯可能拿和平談判當作「煙幕彈」，進一步採取極端軍事行動。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110320