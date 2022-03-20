威廉凱特加勒比海之旅 抗議聲中造訪貝里斯

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（中央社貝里斯市19日綜合外電報導）英國威廉王子和妻子凱特今天抵達貝里斯，展開一週的加勒比海之旅。由於民眾日益關注昔日大英帝國與這個地區的殖民關係，活動還沒開始就發生抗議事件，讓行程蒙上陰影。

威廉王子和凱特到訪，適逢英國女王伊麗莎白二世登基70周年，以及在近4個月前，巴貝多（Barbados）投票選出第一任民選總統，改制共和國，不再臣屬英國女王，但仍是英國領導的大英國協一分子。

當威廉王子和凱特的座機降落在貝里斯市時，3門小型加農砲施放禮砲致敬，隨後軍樂隊在歡迎儀式上演奏貝里斯和英國國歌，但不讓大批採訪記者靠近。

威廉王子和凱特隨後拜會貝里斯總理布里仙紐（John Briceno），布里仙紐告訴路透社，威廉王子和凱特「說很高興來到貝里斯，我們很高興他們到來，我們希望他們有一個成果豐碩、令人難忘的訪問。」

這對夫婦將在貝里斯停留到22日上午。在他們離開前，原本計劃在20日舉行的活動，因數十名村民抗議而取消。

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貝里斯南部的印第安溪（Indian Creek）居民、也就是當地原住民族凱克其馬雅人（Q'eqchi Maya）說，他們對威廉王子和凱特乘坐的直升機未經事先協商、就已獲准降落在當地的足球場感到不滿。

貝里斯政府表示，目前正在計劃改訪另一個地點。英國肯辛頓宮（Kensington Palace）在聲明中證實，由於涉及印第安溪社區的「敏感議題」，將會改變行程。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110320