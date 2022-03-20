烏克蘭稱西部恐遭攻擊 不知來自俄國或白俄軍方

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（中央社利維夫20日綜合外電報導）烏克蘭宣稱，西部的伏林州（Volyn）很有可能遭到來自白俄羅斯的攻擊。目前並不清楚攻擊威脅是來自俄羅斯部隊還是白俄羅斯軍方。土耳其則表示，俄羅斯和烏克蘭在一些「關鍵」議題上正越來越接近達成協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公室今天援引軍方消息稱，伏林州很有可能受到來自白俄羅斯的攻擊。

儘管烏國西部靠近波蘭邊境的亞沃利夫（Yavoriv）軍事基地上周遭到飛彈襲擊，但俄羅斯入侵行動迄今主要集中在烏克蘭北部、南部和東部地區。

烏克蘭所稱沃林受攻擊的威脅，是來自俄羅斯部隊還是白俄羅斯軍方，目前並不清楚，白俄羅斯軍方至今仍未公開承諾出兵支持俄羅斯。

另一方面，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天告訴土國「自由日報」（Hurriyet Daily News），俄羅斯和烏克蘭在「關鍵」議題上正越來越接近達成協議，在一些問題上也幾乎取得共識。

卡夫索格魯還表示，如果雙方在為達成協議已取得的進展上不退卻，他對停火抱有希望。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110320