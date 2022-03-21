更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美最高法院：大法官湯瑪斯類流感症狀住院治療

2022/3/21 14:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國最高法院今天表示，73歲的保守派非裔大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）因「類流感症狀」住院治療。

綜合法新社和路透社報導，最高法院透過聲明表示，湯瑪斯18日送往華府席布萊紀念醫院（Sibley Memorial Hospital），被診斷出有所感染，正在接受靜脈注射抗生素。

聲明指出：「他的症狀正在減緩，目前安心休養中，預料一兩天後就會出院。」

根據聲明內容，湯瑪斯住院期間仍將持續執行自己在美國最高法院的職務。

「大法官湯瑪斯將根據口頭辯論的摘要、筆錄和音檔，參與他不在場的任何案件審議及討論。」

最高法院代表稍早表示，9名大法官已全數完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也已接種加強針。

73歲的湯瑪斯是最高法院在位時間最久的大法官。

今年稍早宣布將退休的自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）下台後，湯瑪斯將成為最高法院最年長的成員。

湯瑪斯是最高法院9名大法官中唯一的非裔人士，他於1991年獲時任總統的老布希（George H.W. Bush）提名進入最高法院，是保守主義的支柱。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族