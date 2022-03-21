能源巨擘堅拒撤出俄國 巴黎總部遭潑漆抗議

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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）有別於其他國際能源企業紛紛撤出俄羅斯，法國道達爾能源集團至今仍堅決不走，並持續交易。此決定遭各界批為戰爭罪共犯，間接資助俄國政府。集團總部今天遭非政府組織抗議潑漆。

自俄烏戰爭爆發，許多跨國企業都紛紛撤出俄羅斯以表譴責，然而國際能源巨擘法國道達爾能源集團（TotalEnergies）卻決定維持在俄羅斯的營運，持續買賣俄國能源。

和宣布逐漸收回投資，並停止向俄國企業購買能源的殼牌（Shell）、英國石油（BP）及挪威能源公司（Equinor）相反，道達爾集團選擇維持與俄羅斯的商業關係。但因面臨眾多壓力，已於日前表示將暫停在俄羅斯的新投資。

「地球之友」（Amis de la Terre）在內的數個法國環保組織今天手持「你們的石油、他們的血」等標語，齊聚道達爾能源集團巴黎總部抗議。他們進到總部大廳，並對大門潑灑黑色油漆。

抗議人士將炮火對準道達爾能源（TotalEnergies）執行長普揚（Patrick Pouyanné），批評「道達爾藐視人權留在俄國... 玩著犬儒主義與偽善的遊戲，決心持續與俄羅斯寡頭和政府的生意」。

早在3月初，法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）就表示希望道達爾、Engie等法國大企業停止與俄國合作，「我相信這是原則問題」。

道達爾的決定遭到各界撻伐，法國生態黨候選人賈多（Yannick Jadot）便譴責道達爾為「戰爭罪的共犯」。

對此道達爾透過新聞稿回應：「『共犯』意味著直接提供犯罪者協助。該指控非常嚴重也不確實。道達爾能源集團表示並未在俄國擁有油田或天然氣田，只是在遵守歐盟政策規範與制裁措施前提下，採購能源並轉賣。」

然而，曾代表民間控訴跨國企業利用維吾爾族強迫勞動獲利的法國知名人權律師布爾登（William Bourdon）向法國公共電台（France Inter Radio）指出，道達爾集團與其執行長可能背負重大司法風險。

布爾登解釋，道達爾沒有直接資助戰爭罪行動者，「道達爾當然也沒有這樣的企圖，不過它參與了涉及戰爭罪國家的資助行為」。他引用國際刑事法院規約第25條，只要在無法忽視戰爭犯集團動機以及可能利用手段犯罪的前提下，助長或協助集團犯罪的行為都可能成為戰爭罪的共犯。

布爾登強調，「助長」就包含向之後可能被國際法院或法國法庭視為犯罪的國家提供間接協助。

據法媒指出，2020年底，道達爾集團擁有俄羅斯24%的能源含量，而道達爾17%的能源產量也都來自俄羅斯。

歐盟27國外長今天起齊聚布魯塞爾，商討對俄國進一步制裁與禁運措施，包括對俄羅斯石油的禁運，道達爾能源集團預計將面臨更大的撤出壓力。（編輯：高照芬）1110321