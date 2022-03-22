美學者：中國可影響結束俄烏戰爭 不該猶豫不決

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（中央社記者張淑伶上海22日電）美國非政府組織卡特中心執行長亞歷山大撰文，呼籲中國說服俄羅斯尋求和平。與卡特中心有關聯的中美印象網，日前才因刊登文章要求中國在俄烏戰事中與蒲亭切割，而被中國屏蔽。

英國金融時報中文網今天刊登卡特中心（The Carter Center）執行長亞歷山大（Paige Alexander）的文章，稱中國可以在結束烏克蘭戰爭中扮演重要角色，中國比任何其他國家更有影響力去說服俄羅斯尋求和平，「北京不應該在使用這種影響力上猶豫不決」。

文章說，中國首先應明確拒絕俄羅斯的軍事援助請求，並強烈呼籲俄羅斯遵守「日內瓦公約」第55條款，確保難民和援助物資的通道安全。

文章說，從先前中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話、與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊峰會，以及外交部長王毅有關中國希望促進和平對話的表態，可看出中國願意成為負責任的利益攸關方。「如何把話語轉化為有意義的行動是中國當下面臨的挑戰。」

文章認為，中國的經濟實力使其有能力對莫斯科施加壓力。俄羅斯正在迅速地失去出口客戶和進口供應商，其貸款來源也正在枯竭；俄國無法承受失去中國的業務；不能使用VISA、萬事達卡和美國運通卡的俄羅斯人將轉而使用中國的信用卡；這些都是中國說服俄羅斯的籌碼。

在中美關係的修復方面，文章認為，烏克蘭危機正好為雙方提供了一個切實的、歷史性的合作機遇，兩國可以齊心協力為全球現在和未來的和平與發展做出貢獻。

作者坦言，中美在烏克蘭危機上的合作並不會使兩國的緊張狀況消失，但對於結束烏克蘭戰爭和解決其人道主義需求，世界上兩個最強大國家之間的合作至關重要。

作者還認為，在烏克蘭扮演和平使者的角色將為中國及其在世界上的地位贏得紅利，「提升中國在西方的地位」。

中國官方至今不願意在俄烏戰爭上譴責俄羅斯，並明確反對制裁俄羅斯。美國總統拜登18日與習近平通話，警告北京若援助俄羅斯將會有嚴重後果，但中國方面沒有明確承諾。

在中國輿論界，在俄烏戰事上呼籲中美合作並非主流聲音。

卡特中心中國項目主任劉亞偉是「中美印象網」主編。而中美印象網日前轉載中國學者胡偉所撰「俄烏戰爭的可能結果與中國的抉擇」一文，指「中國不能與俄羅斯總統蒲亭綁在一起」，需要儘快「切割」，文章在中國國內引起許多批評，隨後中美印象中文網被屏蔽，文章也在社群平台上被刪去。（編輯：陳沛冰）1110322