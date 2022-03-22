美媒：美視中國為頭號對手 不因俄侵烏改變

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭帶來國際地緣政治與戰略改觀。美國一些卸任、現任官員表示，華府雖強化在歐洲鄰近俄國的美軍存在感，但將中國視為頭號對手的長期目標應不會改變。

「華爾街日報」指出在美國國會，兩黨於俄軍2月24日揮師烏克蘭後齊聲呼籲增加數百億美元國防支出，歐洲盟邦也形容俄國侵烏為一記暮鼓晨鐘，紛紛開始增加軍費強化國防，這在幾個月前還難以想像。拜登政府則正在所謂歐洲生死時刻與繼續鎖定中國為頭號對手間，尋求平衡。

五角大廈一名高層表示，雖然美國會根據歐洲相關國家的需要做回應，但主要目標還是放在對付北京，「我想這（俄國侵烏）猶如歐洲的911事件，但我認為一面與歐洲盟邦強化防務、一面繼續專心對付中國，兩者並非不可兼得」。

自從2018年起，美國國防部的戰略就把中、俄定義為首要關切對象，北韓、伊朗、暴力極端主義為次要威脅。但「華爾街日報」預料，這種兩主三副的「2+3」作法，會被一主三副的「1+4」取代，即單獨把中國列為頭號對手，將俄國降級。

由於聚焦俄烏衝突，原訂今年初要發布的最新一版美國國防戰略已暫緩。官員透露，其實決策圈去年底就已定稿，即便俄國侵烏之後，報告也只是微調一些文字，沒有整個重寫，未來幾個月內發布時，外界仍將看到美國會把對付中國的順位置於俄國之前。

五角大廈官員說：「我們的評估裡，中國仍是今後唯一能系統性地挑戰美國的國家，意味北京是在外交、科技、經濟、軍事及地緣政治上全方位挑戰美國。俄國還不到這個級別，一年前乃至今日都不是。」

「美國企業研究所」（AEI）高級研究員伊格蘭（Mackenzie Eaglen）說：「由於五角大廈對縱有俄烏戰爭，也不應過度強調俄國長期重要性有極強聲浪，我覺得（最新版美國戰略）最後只會是現在內容的淡化版，中國仍是頭號目標這點不會變。」AEI屬偏右的保守派智庫。

即便如此，俄國入侵烏克蘭仍迫使美方官員重回思考同時對付兩大對手的老路，再次引發關於美軍在歐、亞間部署的質與量論戰。

雖然還不清楚國會能給五角大廈多少新增經費來兼顧相關權衡，但國會裡的共和與民主兩黨都表示，俄國侵烏影響到軍事優先順序的辯論，幾可確定美國國防開支勢必驟增。

眾議院軍事委員會副主席、民主黨籍聯邦眾議員路里亞（Elaine Luria）表示，美國國防預算在國內生產毛額（GDP）的佔比，應由現行不到4%調升為5%。（譯者：陳亦偉）1110322