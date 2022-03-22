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新加坡拚淨零排放 進口電力、氫氣擬成主要能源

2022/3/22 19:40
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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）全球吹起淨零排放浪潮，新加坡力拚能源領域在2050年達到「淨零排放」。星國專家今天發布報告建議星政府透過9大策略推動能源轉型，包括進口電力、氫氣、太陽能扮演重要角色。

由新加坡能源市場管理局委任的能源2050委員會（Energy 2050 Committee）今天發布報告，建議星政府透過9項策略推動能源轉型。

能源領域佔了新加坡40%的碳排放，能源市場管理局發布新聞稿表示，委員會認為新加坡能源領域在2050年達到「淨零排放」是務實的目標。

委員會報告指出，為達此目標，新加坡整體能源價值鏈需要轉型，但受到地緣政治趨勢及科技進展等不確定性因素的影響，過程將面臨挑戰。

報告點出未來各種不同的可能發展並指出，有鑒於早期的投資，新加坡有能力採用核能等低碳替代能源，使其能源供應來源更多樣化。

委員會提出的9大能源轉型策略包括短期而言，進口電力仍在去碳化扮演關鍵角色；中期至長期而言，氫氣可能可以在新加坡能源供應上扮演主要角色。

其他策略還包括擴大太陽能使用並增加能源儲存系統，解決太陽能間歇性供應問題；為發展新的低碳能源供應做好準備，關注地熱等領域的發展；改變消費者用電習慣等。

報告指出，進口電力、氫氣、太陽能及能源儲存系統對新加坡能源系統來說至關重要，其他新的低碳能源供應及碳市場也可能扮演重要角色。（編輯：黃自強）1110322

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