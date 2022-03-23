俄烏戰事持續 越南航空宣布暫停飛往俄羅斯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭，戰事屆滿一個月之際，越南航空公司22日表示，自25日起暫停執行河內飛往莫斯科航線，以審查與釐清航運險與營運飛往俄羅斯航班的程序、要求與規定。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內23日專電）俄烏戰爭持續之際，越南航空宣布，由於要審查與釐清航運險與營運飛往俄羅斯航班的程序、要求與規定，自25日起將暫停執飛河內至莫斯科的航線。

越南官媒越通社（VNA）報導，越南航空（Vietnam Airlines）22日晚間做出前述停飛宣布，越南航空的代表對這項不可抗力表示遺憾，強調會免費讓已購票的消費者退款，或是等復飛之後再讓乘客改航班。

報導指出，停飛措施將延續至越航發出進一步通知。

報導表示，越南航空目前是越南唯一定期執飛俄羅斯航線的航空公司。越南航空聲明，正與有關機構共同努力，以期早日恢復這一航線。

俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭迄今屆滿一個月，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）當月28日即宣布俄羅斯核武部隊已處於高度戒備狀態，引發全球關注，西方國家擔心俄烏衝突可能升級為核戰。（編輯：陳惠珍）1110323