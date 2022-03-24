越南最低薪資凍漲2年 勞團提議上調保障生活

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南「薪情」受到COVID-19疫情衝擊凍漲2年，越南勞動總聯團提議，希望能夠盡早調整地區最低薪資，以便在物價飛漲的背景下，滿足受薪階級的基本生活水準。

越通社（VNA）報導，在過去兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，越南的地區最低薪資都沒有調整，目前仍適用2020年1月的基準。

越南勞動總聯團（VGCL）政策與法律處副主任、全國薪資委員會成員黎廷廣（Le Dinh Quang）表示，從2016年至2020年，地區最低薪資平均每年調整7.4%。

他指出，然而過去一段時間以來，最低薪資都沒有調整，因此「不再能夠確保員工與其家人的最低生活水準」，失去了對員工的保障。

黎廷廣說，地區最低薪資是企業調整實際薪資的依據，過去2年COVID-19疫情期間，地區最低薪資都沒有調整，但物價上漲讓員工面臨許多困難，導致今年初爆發多起罷工事件。」

越南全國各地自農曆年前陸續傳出罷工事件，越南媒體2月下旬報導，短短2個月全國共計發生28起罷工，原因不外乎是為了爭取福利與薪資。

黎廷廣指出，現在消費者物價指數（CPI）、經濟成長率及勞工與家庭的最低生活水準等牽動地區最低薪資的幾個因素都已經大幅改變。

他說，最低薪資通常都是在年初調整，但當前時空環境不一樣；此外，現在COVID-19疫情也出現正向轉變，而且最低薪資過去曾多次在年中調整，因此他仍希望可以早點調整地區最低薪資。

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越南商工總會（VCCI）副主席黃光防（Hoang Quang Phong）表示，越南勞動榮軍與社會部4月15日將針對勞動議題、薪資與最低生活水準等事項對企業進行調查，調查結束後，有關部門將進一步明確地區最低薪資調整情況。

目前越南的勞工最低薪資依區域別共分4區，第一區是442萬越南盾（新台幣約5579元）；第二區392萬；第三區343萬，第四區307萬。（編輯：高照芬）1110324