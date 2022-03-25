阿聯世博會主辦亞伯拉罕協議節 增進外交關係

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（中央社記者賴素芬特拉維夫25日專電）2020杜拜世界博覽會3月底落幕，阿聯將於29日在世博會上舉辦「亞伯拉罕協議節和運動會」，接待來自美國、以色列、摩洛哥和巴林代表團，增進新建立的外交關係。

阿拉伯聯合大公國和美國駐以色列大使昨天宣布，阿聯將於3月29日在2020杜拜世博會上舉辦為期一天的首屆亞伯拉罕協議節和運動會（Abraham Accords Festival and Games），鼓勵人與人之間的聯誼，並加強以色列與阿聯、巴林兩個阿拉伯國家和摩洛哥在2020年建立的外交關係，即所謂的亞伯拉罕協議。

這項協議是美國前總統川普2020年促成，同年9月15日在白宮簽署。協議以亞伯拉罕的名字命名，以強調猶太教和伊斯蘭教之間的共同信仰起源。這兩個宗教和基督教都是所謂亞伯拉罕宗教，是以亞伯拉罕之神為真神的一神論信仰。

這次活動旨在深化亞伯拉罕協議國家之間的文化合作和人文交流，來自亞伯拉罕協議4國的足球明星和頂級廚師將參與。這場活動將是阿聯、摩洛哥、巴林和以色列在未來幾個月內計劃舉辦的系列活動中的第一場。

由美國、阿聯和巴林等國駐以大使、以色列及摩洛哥文化部長及其他高級官員組成的代表團將前往杜拜參加這場世博會特別活動。代表團也將在世博會上參觀美國、以色列、阿聯、巴林和摩洛哥國家館，並將參與各國讚揚人才和傳統的文化活動。

足球表演賽將由協議4國各派3名頂尖球員所組成的亞伯拉罕協議經典隊（Abraham Accords Classics Team） 對戰世界傳奇隊（World Legends Team）。後者將由來自包括巴西、西班牙、阿根廷、奈及利亞、法國及荷蘭等國的足球明星組成。

賽後，團隊將享用由來自以色列、巴林、摩洛哥和阿聯的頂級廚師共同準備的文化晚宴美食。宴後，4國文化部長將簽署「文化體育促進和平聯合宣言」，為未來的合作奠定基礎。

自從美國成功促成以色列與阿聯和巴林之間的亞伯拉罕雙邊和平協議，並幫助以色列和摩洛哥重新建立關係以來，這些國家之間的旅遊、貿易和合作蓬勃發展。

阿聯駐以大使哈賈（Mohamed Al-Khaja）表示：「這項活動是一項更廣泛推展關係的一部分，正在進行的體育、美食和文化活動可以作為粘合劑，在亞伯拉罕協議的簽署者之間形成牢固的人與人之間的聯繫。」

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美國駐以色列大使奈茲（Thomas R. Nides）為促成亞伯拉罕協議節和運動會扮演核心角色。他在記者會上說，「我一直試圖提高亞伯拉罕協議的重要性」，「這不僅僅是足球和食物，還有經濟、能源和安全。美國正試圖扮演伴娘的角色」。

阿布達比和華盛頓之間最近關係緊張，因為前者認為在阿聯與伊朗及其代理人的衝突中，美國沒有給予阿聯足夠的支持。雖然如此，奈茲表示，這並沒有妨礙規劃亞伯拉罕協議節和足球友誼賽，節慶是自1月就開始籌劃。（編輯：林憬屏）1110325