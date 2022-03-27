烏克蘭音樂家地鐵小型音樂會 悠揚樂聲撫慰人心

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（中央社哈爾科夫26日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭以來，炸彈每天不斷地落在烏國的哈爾科夫，但一群烏克蘭音樂家今天帶給聽眾一場古典饗宴，在悠揚的樂聲中，時光彷彿暫停下來。

法新社報導，3個小提琴家、1名大提琴演奏家和1位低音提琴家，在鄰近俄羅斯邊境的烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）地鐵其中一個大站演奏，讓數十名聽眾擁有半小時的愉悅。

在地下演出，不受火箭和飛彈威脅之下，這些年齡介於20歲到35歲的音樂家演奏了國歌和幾首熱門的地方民謠。

那些聽得如癡如醉的人們，都是失去家園的人，他們聆聽著這場在大理石階梯上舉辦的音樂會。

自俄羅斯2月24日展開侵略以來，民眾就以地鐵車站為家，逃離地面上的戰亂，睡在老舊車廂裡。

烏克蘭最負盛名的其中1個音樂節「哈爾科夫音樂祭」（Kharkiv Music Fest）總監波利塔契（Sergiy Politutchy）說：「心靈富足有助於我們度過艱困時刻。」

這次地鐵裡的演奏會就是波利塔契的點子，演出的日期也是一年一度的哈爾科夫音樂祭展開的時間。

他表示，儘管戰火砲聲隆隆，「音樂聲不會停下來」。

「這場迷你音樂會象徵著光明將戰勝黑暗，真理將勝過謊言…因為安全考量，這個音樂會籌劃起來有些複雜，但我們辦到了。」

音樂家們演奏了巴哈（Bach）第三號管弦樂組曲（Orchestral Suite No. 3）和德弗拉克（Dvorak） 詼諧曲，讓觀眾欣喜不已。

他們也演奏了2020年過世的烏克蘭作曲家史寇里克（Myroslav Skoryk）的作品。這首曲子常被烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）用來當作在社群媒體發訊息或影片時的背景音樂。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110327