克里姆林宮發言人：國家生存受威脅 才會用核武

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫今天告訴美國公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）說，俄羅斯只有在國家面臨存亡威脅時才會動用核武，不會是由於目前烏克蘭戰爭緣故。

培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「（烏克蘭）行動不論結果為何，當然都不會是使用核武的理由。」

「我們有個安全原則，非常清楚地陳述，只有在國家生存遭受威脅時才可以使用核武，而我們也真的會運用核武來消除這項威脅。」

此外，當被問到美國總統拜登（Joe Biden）稱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin ）為「屠夫」，並指蒲亭不應繼續掌權，培斯科夫說：「這很令人擔憂。」

培斯科夫表示：「這是人身侮辱…當然，完全令人無法接受。誰將擔任俄國總統、誰是俄國總統，並不是美國總統說了算。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登26日在波蘭一次談話中，說出一句「看在老天爺的份上，不能讓這個人（蒲亭）繼續掌權」。拜登這句話出乎美國和全球官員意料之外，白宮整個週末都忙著澄清。

俄國2月24日入侵烏克蘭後，烏國軍隊、記者和逃亡難民都描述俄軍猛烈轟炸烏克蘭民用基礎設施，包括住宅、學校、醫院等等，但培斯科夫在PBS的專訪中，否認俄軍蓄意鎖定烏克蘭百姓。

培斯科夫說：「他們不是砲轟民宅、不是砲轟公寓、也不是砲轟民用目標；他們只會轟炸、瞄準軍事設施。」

美方上週正式認定俄國在烏克蘭犯下戰爭罪。海牙（The Hague）國際刑事法院（International Criminal Court）也已對俄羅斯入侵烏克蘭一事展開調查。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110329