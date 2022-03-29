烏克蘭總統：俄軍圍攻馬立波 犯下違反人道罪

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（中央社哥本哈根29日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，俄羅斯軍隊圍攻烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）犯下違反人道罪。

澤倫斯基對丹麥國會發表視訊演說時表示：「俄軍在馬立波犯下違反人道罪，就在全世界眾目睽睽下。」

他指控俄軍明知有平民躲在庇護場所，還進行轟炸。

在為俄烏和談奔走的俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）與2名烏克蘭談判代表先前疑遭下毒陰影下，烏克蘭和俄羅斯代表團今天在土耳其伊斯坦堡舉行面對面談判。

俄軍包圍烏克蘭東南部城市馬立波，並不斷無差別轟炸，估計有16萬人受困，糧食、飲用水或藥物幾乎斷絕。

根據烏克蘭一名高級官員，至少5000人已喪命，他估計，若收集完所有屍體，實際死亡人數可能接近1萬。

澤倫斯基對丹麥國會演說時也表示，俄軍發動空襲，擊中南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）州政府大樓後，已證實更多人死亡。

澤倫斯基說：「據我們所知目前有7人喪命，22人受傷，救難人員還在仔細搜索瓦礫堆。」

「尼古拉耶夫沒有軍事野心，尼古拉耶夫的居民不會對俄國構成威脅。即使如此，就跟所有烏克蘭人一樣，他們成為俄軍鎖定的攻擊目標。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110329