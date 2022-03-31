巴西教育部換帥 執行秘書接任部長

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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西政府今天任命教育部執行秘書高多伊擔任教育部長，替代前部長黎貝洛。黎貝洛因涉嫌在分配教育部資金時偏袒牧師，被聯邦警察和聯邦最高法院調查而自動請辭。

高多伊（Victor Godoy）是總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自2019年上任以來的第5位教育部長。他從2004年起任職於聯邦總審計院（CGU），曾擔任聯邦財務控制審計員、總協調員和社會部門審計主任，直到2020年7月受邀擔任教育部執行秘書。

巴西聯邦最高法院上週授權聯邦警察開始調查黎貝洛（Milton Ribeiro），為避免影響今年總統大選波索納洛競選連任，黎貝洛28日宣布辭職。

根據「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）取得的錄音和「聖保羅州報」（O Estado de S. Paulo）報導內容，黎貝洛涉嫌參與一項有利於牧師的機制。

在錄音對話中，黎貝洛說他收到「波索納洛的特別請求」，釋出教育部資金給2名沒有在聯邦政府任職的福音派牧師指定的縣市政府。

根據巴西媒體，這2名宗教人士一直擔任教育部的說客，向縣市政府收賄，以釋出聯邦資金用於托兒所和學校的工程，以及購買技術設備。

此外，基於聯邦總審計院懷疑教育部在2021年9月至2022年3月舉辦的活動可能發生違規行為，第三方為獲得教育部資金行賄，聯邦警察也對黎貝洛展開刑事和民事犯罪調查。

去年，為避免議會修正案大幅削減開支，聯邦政府阻止各部會和國家機構的巴西幣92億元（約新台幣556億元）開支，這些開支主要影響教育。

巴西媒體爆出黎貝洛參與教育部的貪腐機制後，黎貝洛即發表聲明否認一切指控，表示聯邦資金的分配都遵循預算法。（編輯：馮昭）1110331