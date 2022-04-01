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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭28/300

烏克蘭軍工產業盡毀 今年GDP估大跌2成

2022/4/1 12:56（4/1 13:10 更新）
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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天在視訊談話表示，俄羅斯已摧毀幾乎烏克蘭全部的軍工產業；歐洲復興開發銀行預測，烏克蘭今年GDP恐大跌20%。

路透社報導，阿列斯托維奇視訊時談到俄烏29日的會談，稱烏克蘭日後將依協議獲得俄國所不能否決的國際安全保障，是會談的一大勝利，「這是個理想的協議，可以從根本上大幅改善我們的地位」。

不過他也坦承，俄國實際上已摧毀烏克蘭的整個軍工產業。

「紐約時報」報導，歐洲復興開發銀行（EBRD）今天表示，俄烏戰爭可能讓烏克蘭今年的國內生產毛額（GDP）大跌20%，俄國下滑10%。這是俄國2月24日侵烏以來，歐洲復興開發銀行做的第一份預測。

歐洲復興開發銀行去年11月原本預測，烏克蘭今年GDP有望成長3.5%，俄國成長3%。

歐洲復興開發銀行照應東歐、中歐、東南歐、中亞、土耳其等區域的新興經濟體。他們在聲明裡表示，原本預估所屬40個經濟體2022年整體GDP可成長2.5%，現因戰事下修為1.7%。

歐洲復興開發銀行首席經濟學家賈佛西克（Beata Javorcik）在聲明裡表示，區域內的通膨壓力本就已異常高，現在看來肯定更惡化，將對區內許多低收入經濟體產生不成比例衝擊。（譯者：陳亦偉）1110401

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