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疫情44/300

日本COVID-19確診病例攀升 日媒指恐有第7波疫情

2022/4/1 14:21
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（中央社東京1日綜合外電報導）朝日電視台報導，日本昨天全境通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診5萬1902例，47個都道府縣中有34地的確診病例數比前一週增加，報導指出恐是發生第7波疫情的預兆。

報導提到，特別是解除「防止蔓延等重點措施」已經一個月的沖繩縣，昨天新增確診1132例，且新增確診數連續9天比上週同一天增加；最近一週內每10萬人口平均有414例確診，高居全日本第一。

東京都昨天新增8226例，是睽違5天來首度出現比上週同一天減少的狀況，但仍維持在高檔不見趨緩。

東京都的專家會議分析，疫情再擴大的危險性很高，呼籲民眾仍要做好防疫。但因為東京也已解除防疫重點措施，隨著櫻花季到來，許多民眾前往賞櫻。

東京都防疫最前線的保健所幹部認為，「第7波疫情已經開始了」，若第3劑疫苗接種沒有順利進展，確診病例很可能反彈上升。

國際醫療福祉大學主任教授松本哲哉說，只是賞花不一定會讓疫情擴大，但因為心情上變得較為開放，民眾的活動也會更為頻繁，而可能形成傳染風險較高的環境。（譯者：顧荃/核稿：陳彥鈞）1110401

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