韓國訓練用戰機相撞墜毀 機上4人全殉職

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）韓國空軍2架訓練用KT1戰機今天發生相撞意外，空軍稍早證實，包含先前失蹤的一名駕駛員，機上4人全數殉職。

韓聯社引述空軍說法報導，兩架機上分別有一名駕駛學員（中尉）及一名飛行教授（公務員），4人都在事故發生當時進行緊急脫逃，但最後皆不幸殉職。

發生事故的其中一架KT1戰機下午1時32分左右從空軍基地起飛進行訓練，與另一架採儀器飛行（IFR）的KT1戰機在1時37分於基地南方約6公里處相撞墜落。儀器飛行是指駕駛員幾乎完全依賴儀器導航飛行。

消防當局獲報後立即派員前往搜救，出動3架直升機及62名人力，軍方及警方也派出百餘名人力及搜救犬協助搜救工作。

搜救期間還發生戰機殘骸導致的火警，鄰近事故現場的一處教堂屋頂起火，所幸火勢在20分鐘內就獲控制。

KT1戰機是韓國自行設計、製造的國產基本訓練機，2000年8月起用於實戰部署，韓國軍方訓練戰機駕駛時都使用這型戰機進行基本課程教育。

韓國空軍在2003年曾發生KT1戰機在訓練中墜落，但軍方人員指出，這次是KT1戰機首次發生相撞事故。（編輯：黃自強）1110401

圖為KT1戰機同型機。（圖取自維基共享資源；作者Doo Ho Kim ，CC BY-SA 4.0）