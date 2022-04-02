中國被控開戰前網攻烏克蘭 英國展開調查

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（中央社2日綜合外電報導）英國媒體報導，俄羅斯入侵烏克蘭之前不久，中國曾對烏國的軍事及核子設施目標發動網路攻擊。英國政府證實正針對這項指控展開調查。

按英國「泰晤士報」（The Times）取得的情報備忘錄，烏克蘭安全局（SBU）指稱，中國顯然提前得到俄軍將入侵的通知，因為駭客攻擊在北京冬季奧運會結束前就已開始，並於2月23日，即俄羅斯入侵烏國前一天，達到顛峰。

而據「衛報」（The Guardian）報導，包括烏克蘭國防部在內的600多個網站，遭到由中國政府協調的數千次駭客攻擊。SBU稱，烏國邊防部隊和國家銀行也在被攻擊之列。SBU補充說，駭客意圖竊取資料並嘗試破壞或關閉國防和民用基礎設施。

英國政府發言人說：「國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）正與我們的國際合作夥伴一起，調查這些指控。」

衝突前夕烏克蘭遭到多起網路攻擊，據信俄羅斯是幕後黑手。但SBU表示，它還偵測到具備中國人民解放軍網路戰（cyberwarfare）單位特徵的駭客攻擊。SBU發現用來偵察和從事間諜活動的電腦網路刺探（computer network exploitation, CNE）攻擊有所增加。

「泰晤士報」稱，SBU提供了一系列情報備忘錄，詳細說明駭客攻擊的規模，並指其目標包括核子設施。這些備忘錄據信是由另一個國家所準備。

一份備忘錄寫道，有些網路入侵事件特別令人擔憂，包括烏克蘭國家核子管制委員會（State Nuclear Regulatory Inspectorate）以及專注有害廢棄物的烏克蘭調查網站（Ukrainian Investigation Website focused on Hazardous Waste）遭到CNE攻擊，這類來自中國的特別CNE攻擊，包括針對至少20個明顯漏洞所進行的數千次刺探。

中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月在冬季奧運會開幕時於北京會面，並發表聯合聲明稱兩國間的友誼「無上限」。聲明也表明，反對北大西洋公約組織（NATO）進一步擴張。SBU稱，隨後不久，烏克蘭各個目標遭到CNE攻擊的次數開始增加。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110402