更多編輯台推薦新聞：
李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報4/5
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

馬克宏與俄交涉無果 波蘭斥「沒人與希特勒談判」

2022/4/5 09:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙4日綜合外電報導）烏克蘭指控俄羅斯軍隊屠殺大批烏國平民，國際強烈譴責。波蘭今天指責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）數度就俄烏戰爭與俄國總統蒲亭交涉，稱「沒人會與希特勒談判」。

烏克蘭昨天指控俄軍在烏國首都基輔市郊的布查鎮（Bucha）「屠殺」平民、屍體散落小鎮街頭的影像流出後，西方國家領袖同表憤慨，但俄國否認屠殺。

路透社報導，波蘭多次呼籲對俄羅斯實施更嚴厲的制裁、提供更多武器給烏克蘭，還要求國際法庭調查烏克蘭平民遭殺害情事。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天在記者會上質問：「馬克宏總統，你和蒲亭（Vladimir Putin）談判了幾次？有什麼成果？你阻止了任何已執行的行動嗎？」

莫拉維茨奇還說：「我們不該與罪犯談判，而是要打擊他們…沒人會與（納粹領袖）希特勒（Adolf Hitler）談判。你會和希特勒、（前蘇聯領袖）史達林（Joseph Stalin）、（前赤柬領袖）波布（Pol Pot）談判嗎？」

馬克宏辦公室回應表示，讓蒲亭理解西方國家的要求及俄國漠視這些要求的代價，至關重要。

法國總統府一名官員說，馬克宏從一開始就傾盡所有可行方法要蒲亭終結戰爭，包括大規模制裁、支援烏克蘭，以及在電話中直接要求蒲亭停火。

馬克宏不遺餘力地在蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之間調停，他2月初就前往莫斯科和基輔，並自今年初以來與蒲亭通了16次電話，法國艾里賽宮（Elysee）形容這些對話爭鋒相對，但提供了一個保持聯繫管道暢通和判斷蒲亭心理狀態的機會。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110405

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀