昔主張與俄來往 德決策高層：錯估情勢

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（中央社記者林育立柏林6日專電）俄國總統蒲亭對烏克蘭發動戰爭，讓曾主導對俄政策的多位德國決策官員近日坦言錯估情勢，甚至感覺被蒲亭騙了。

德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）昨天接受德國第二電視台（ZDF）訪問時直言，蒲亭（Vladimir Putin）2001年在德國國會發表演說，承諾要推動民主自由，20年後的他成了「把門關起來的戰爭販子」，「為了帝國大夢和妄想，徹底毀掉俄國的經濟、政治和道德」。

史坦麥爾出任總統前，曾任前總理施若德（Gerhard Schröder）的辦公室主任，在前總理梅克爾（Angela Merkel）執政時擔任過兩任外長，主導對俄政策時間長達15年。

史坦麥爾坦言擔任外長時忽視東歐盟邦的警告，與俄國合作興建北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），造成東歐國家的不信任。

他承認自己當時錯估情勢，現在的發展令他難過，不論是實現前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）理想、把俄羅斯納入歐洲大家庭，或鼓勵俄國邁向民主體制、讓俄國加入歐洲共同安全架構的努力都失敗了。

德國對俄國天然氣高度依賴。上週，蒲亭突然威脅要改用盧布支付，天然氣供應隨時可能中斷，德國政府被迫啟動天然氣預警機制。

嘉布瑞爾（Sigma Gabriel）2015年擔任經濟部長時，曾主導北溪2號管線的興建。他說，德國一直以為俄羅斯跟當年的蘇聯一樣，即使在冷戰最黑暗的年代也會提供能源，現在看來是誤判。

目前在推動歐美關係組織「大西洋橋」（Atlantik-Brücke）擔任主席的嘉布瑞爾說，西歐國家顯然高估了能源政策的「和平紅利」，沒想到蘇聯其實想維持現狀，相較之下蒲亭打算用武力變更國界，舉止更難預料。

東德與蘇聯關係友好，在學校俄文是必修。兩德統一後，前東德地區、尤其薩克森邦（Saxony）與俄國仍保持密切的經貿和文化關係。即使俄國2014年出兵併吞克里米亞半島（Crimea），薩克森邦仍全力推動德國與俄國在二戰後的和解。

蒲亭悍然出兵烏克蘭，讓薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）非常失望。他說，不知道將來要如何跟蒲亭坐在同一張桌子，「他騙了許多人」。

2005年出任總理梅克爾（Angela Merkel）外交顧問、前後長達12年的霍伊斯根（Christoph Heusgen）說，德國一直努力與俄方保持對話，俄國入侵烏克蘭東部後，德國也推動談判阻止俄軍前進，但現在發生的事超乎想像。

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這名資深外交官認為，蒲亭在過去2年因為疫情與外界隔絕，對烏克蘭有幻想。從今以後再也沒人敢相信他，他犯下了戰爭罪行，應該被送到國際法院接受審判。

儘管政壇反省過去對俄政策的聲音不斷，「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）認為，現在不應該隨便指責施若德和梅克爾當年犯了什麼錯，因為得考慮決策當時的時空背景，何況戰爭當下難有細膩的討論。到底過去政府做了什麼，才導致今天俄國侵略烏克蘭，德國才剛開始要檢討。（編輯：馮昭）1110406