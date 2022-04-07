俄烏戰爭天然氣爆貴 德國人搶購木材煤炭

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（中央社柏林6日綜合外電報導）儘管春天已經來臨，但眼見天然氣價格不斷攀升及俄烏戰事持續所帶來的不確定性，德國人紛紛搶購並囤積木材和煤炭，為下個冬天作準備。

路透社報導，由於擔心來自俄羅斯的天然氣供應可能中斷，德國已於3月30日發布可能出現天然氣供應緊急情況的「預警」。

暖氣爐和壁爐建造商派索（Erik Passow）說供應有限、難以滿足所有訂單需求，「我們的（訂購）電話響個不停。人們想要安全過冬，因為天寒地凍不是什麼好玩的事」。

儘管目前天然氣供應穩定，但德國政府仍建議消費者和企業必須減少能源消耗，經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示「每度電都很重要」。

德國居民加斯登（Susanne Gasden）也參與搶購木材潮，儘管她家中有電暖氣，但她已開始為下個冬天做準備。

她說：「我每個房間都有一個暖爐，如果因為某種原因天然氣突然中斷、或者出現能源短缺，至少我有能力維持自給自足。現在有點像是未雨綢繆。」

燃料經銷商科格勒（Richard Koegler）表示，即使時序已進入春天，人們仍在囤積煤炭和木材，這波供應緊張情況早在俄烏衝突前就已開始。

他說：「民眾會搶訂煤炭和木材，是怕到頭來什麼都沒有。」

公司專精居家科技的斯圖鮑姆（Markus Stumbaum）表示，很訝異天然氣目前儼然過街老鼠。

他說：「我對天然氣的看法是絕對有未來性，因為人們先前仍都會考慮使用生質或合成天然氣（供暖），但眼下人人都想改用電熱泵。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110407