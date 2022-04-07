Intel執行長赴印度會見總理莫迪 慶祝合作30年

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（中央社記者張建中新竹7日電）英特爾執行長季辛格今天在推特發文，慶祝英特爾與印度合作30年，並貼上與印度總理莫迪的合照。英特爾表示，季辛格造訪印度與英特爾當地員工交流，並與政府領導人會面。

英特爾（Intel）指出，英特爾赴印度投資已超過30年，1988年在印度設立銷售辦公室，於1998年成立印度研發中心，印度的研發中心是英特爾在美國以外最大的研發中心。

英特爾表示，季辛格（Pat Gelsinger）造訪印度與英特爾當地員工進行交流，此外，季辛格還與客戶、供應商及政府領導人會面。

英特爾指出，印度研發中心投入所有產品領域，包括用戶端、伺服器、資料中心、物聯網、先進駕駛輔助系統（ADAS）系統單晶片設計、平台、軟體及硬體等。

針對印度政府有意建立區域半導體製造生態系統，英特爾表示，英特爾研發中心不斷投資加速印度的創新和設計工程，不過目前還沒有在印度製造的明確計畫。（編輯：楊凱翔）1110407