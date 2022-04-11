澤倫斯基向韓國國會發表演說：俄已摧毀烏境內數百座基礎設施[影]

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影片來源：대한민국 국회 공식채널

（中央社首爾11日綜合外電報導）俄羅斯軍事入侵烏克蘭的戰爭仍未停歇，烏克蘭總統澤倫斯基今天下午向南韓國會發表視訊演說，他要求南韓提供軍事武器支援，以協助烏克蘭抵禦俄國的侵略。

韓聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向南韓國會圖書館大講堂發表視訊演說，他對南韓國會議員提出上述請求，還說烏克蘭需要各種軍事科技，包括戰機和戰車。

澤倫斯基表示：「大韓民國可以幫助烏克蘭，南韓擁有可以阻止俄國船艦和飛彈的軍事武器。」

據悉，烏克蘭3月初曾向包括南韓在內的各國請求提供軍事及人道主義援助。除了非武器物資外，烏方請求援助的物資還包括步槍、反坦克砲等殺傷性武器。南韓國防部曾多次表態說，韓方難以提供殺傷性武器援助。

路透社報導，澤倫斯基在演說中還提到，俄國威脅到全歐洲，不僅只有烏克蘭，且俄國已經摧毀烏克蘭境內數百座基礎設施，至少有300間醫院，俄國也正在集結數以萬計的軍隊發動下一次攻擊。

他更說，烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）可能有數以萬計的人們遭殺害，除非俄國被迫停止，否則他們不會罷手，如果烏克蘭要在這場戰爭中存活下來，會需要更多幫助。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110411