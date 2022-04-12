德代表團訪烏克蘭展現支持 總理未參加引發質疑

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（中央社柏林12日綜合外電報導）一名消息人士告訴法新社，德國聯合政府代表團今天出訪烏克蘭，這讓德國總理蕭茲（Olaf Scholz）面臨日益沉重壓力，要求他效仿其他西方領導人，親自前往基輔表示支持。

消息人士透露，出訪烏克蘭的代表團成員包括自民黨（FDP）的施卓克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、與蕭茲同屬社會民主黨（Social Democrat）的羅斯（Michael Roth），以及綠黨的何懷特（Anton Hofreiter），他們正在烏國西部會見當地國會議員。這也證實了德國明鏡周刊（Der Spiegel）先前的報導。

羅斯的發言人證實，他們「已出發前往烏克蘭」，惟基於「安全考量」，無法說明進一步細節。

德國國會國防委員會、外交委員會和歐洲委員會主席此次訪問烏克蘭，是自2月24日俄軍入侵以來，德國政府高層代表團首次訪烏。

近日數國領導人，包括英國首相強生（Boris Johnson）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）陸續親訪基輔，這讓批評人士質疑，蕭茲本人為何沒有前往當地表示支持。

據德國畫報（Bild）報導，9日強生「在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基並肩行走」時，蕭茲在「即將舉行地方選舉的呂北克（Luebeck）競選造勢活動上揮手致意」。

保守派外交政策專家基塞維特（Roderich Kiesewetter）表示：「我希望我們的總理效仿（其他國家領袖的榜樣），並了解（烏克蘭）當地情況。」

先前，蕭茲也因為在向烏克蘭提供重型武器問題上猶豫不決，而備受抨擊；儘管在俄羅斯入侵烏國後，德國國防政策已出現「髮夾彎」。

今天訪烏的3名德國政治人物都支持向基輔提供重型武器。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）11日也在盧森堡（Luxembourg）的歐盟外長會議場邊，表態支持提供重型武器。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110412