紐約地鐵槍擊案10人中彈 警方鎖定1名利害關係人

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（中央社布魯克林12日綜合外電報導）美國紐約今天展開大規模緝凶行動，一名男性在擁擠地下鐵車廂戴上防毒面具後，釋放煙霧彈並對驚恐的通勤旅客開火，造成10人中槍。

綜合法新和路透社報導，警方說，他們並不以恐怖主義行為方向偵辦紐約布魯克林（Brooklyn）這起事件，現階段還不清楚犯嫌動機。傷者都沒有生命危險。

同時，美國有線電視新聞網（CNN）公布照片指出，紐約市警察局（NYPD）在找尋與這起槍擊事件相關的「利害關係人」詹姆斯（Frank James）。報導引述警方的話說，這個人前一天在賓州費城租了一輛與槍擊案相關的租搬家用U-Haul貨車，這輛貨車目前已經在紐約布魯克林尋獲。

紐約市警察局局長修耶爾（Keechant Sewell）在記者會中表示，犯嫌今早在第36街地鐵站（36th Street station）地鐵即將進站之際，先戴上防毒面具，「接著打開袋中的金屬容器，煙霧旋即瀰漫整個車廂，他隨後開槍」。

紐約市消防局表示，地鐵在槍擊發生沒多久後進站，驚恐乘客竄逃，據信單獨犯案的凶嫌旋即逃逸。

修耶爾形容犯嫌為「男性，非裔，身高大約5呎5吋（165公分），非常壯碩」，身穿綠色營建類型的背心和灰色連帽運動上衣。

警方是在上午8時30分前不久接獲槍擊報案電話。

當局指出，有10人遭槍彈直接擊中，住院傷者中5人傷勢危急。此外，另有7人被子彈碎片劃傷，或在乘客逃離煙霧迷漫車廂時受傷。

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美國發生大規模死傷槍擊事件相對頻繁，根據槍枝暴力檔案（Gun Violence Archive）網站，槍枝涉及的死亡人數每年約達4萬，包括自殺。

而在美國人口最多的城市紐約，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暴力犯罪激增，包括地鐵一連串看似隨機的攻擊事件。地鐵暴力包括多起搭車旅客在月台被人推下軌道的事件，當中，一名曼哈頓婦女的謀殺案，被視為是飆升的反亞裔美國人仇恨犯罪的一環。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110413